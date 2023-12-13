«Фернандо Лауренсо (Бра)» – «Рафаэль Перейра (Бра)». 28.01.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Фернандо Лауренсо (Бра) проведет 28-го января, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Рафаэль Перейра (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 28-го января осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Фернандо Лауренсо (Бра) — Рафаэль Перейра (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 05:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фернандо Лауренсо (Бра) — Рафаэль Перейра (Бра):

победа Фернандо Лауренсо (Бра) – 0, ничья – 0, победа Рафаэль Перейра (Бра) – 0

Прогноз на матч Фернандо Лауренсо (Бра) – Рафаэль Перейра (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го января :

Из-за того, что все ставят на то, что Фернандо Лауренсо (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Рафаэль Перейра (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Фернандо Лауренсо (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Фернандо Лауренсо (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Фернандо Лауренсо (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Фернандо Лауренсо (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Фернандо Лауренсо (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Рафаэль Перейра (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Рафаэль Перейра (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Рафаэль Перейра (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Рафаэль Перейра (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Рафаэль Перейра (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Фернандо Лауренсо (Бра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Фернандо Лауренсо (Бра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Фернандо Лауренсо (Бра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Фернандо Лауренсо (Бра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Рафаэль Перейра (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Рафаэль Перейра (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Рафаэль Перейра (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Рафаэль Перейра (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Фернандо Лауренсо (Бра) – Рафаэль Перейра (Бра) 28.01.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Фернандо Лауренсо (Бра) и Рафаэль Перейра (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Фернандо Лауренсо (Бра) и Рафаэль Перейра (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Фернандо Лауренсо (Бра) и Рафаэль Перейра (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Фернандо Лауренсо (Бра) и Рафаэль Перейра (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Фернандо Лауренсо (Бра) — Рафаэль Перейра (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Фернандо Лауренсо (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Фернандо Лауренсо (Бра) и Рафаэль Перейра (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рафаэль Перейра (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Фернандо Лауренсо (Бра)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Фернандо Лауренсо (Бра) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Фернандо Лауренсо (Бра) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Фернандо Лауренсо (Бра) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Фернандо Лауренсо (Бра) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Рафаэль Перейра (Бра)

Рафаэль Перейра (Бра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Рафаэль Перейра (Бра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Рафаэль Перейра (Бра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Рафаэль Перейра (Бра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Рафаэль Перейра (Бра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Фернандо Лауренсо (Бра) — Рафаэль Перейра (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го января

В этом поединке Фернандо Лауренсо (Бра) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Рафаэль Перейра (Бра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Фернандо Лауренсо (Бра) будет намного сильнее, чем Рафаэль Перейра (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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