«Бруно Лопес (Бра)» – «Маркос Бригагао (Бра)». 28.01.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Бруно Лопес (Бра) — Маркос Бригагао (Бра) на 28-го января 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Бруно Лопес (Бра) и Маркос Бригагао (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 06:40.

В 06:40 по московскому времени Бруно Лопес (Бра) и Маркос Бригагао (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 28-го января 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Бруно Лопес (Бра) и Маркос Бригагао (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Бруно Лопес (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бруно Лопес (Бра) — Маркос Бригагао (Бра):

победа Бруно Лопес (Бра) – 1.15, ничья – 60, победа Маркос Бригагао (Бра) – 5.31

Прогноз на матч Бруно Лопес (Бра) – Маркос Бригагао (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го января 2024 года :

Так как Бруно Лопес (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.15. В то же время Маркос Бригагао (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 5.31.

История личных встреч

В свои 32 года Бруно Лопес (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Бруно Лопес (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Бруно Лопес (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Бруно Лопес (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Бруно Лопес (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Маркос Бригагао (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Маркос Бригагао (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Маркос Бригагао (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Маркос Бригагао (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Маркос Бригагао (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Бруно Лопес (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Бруно Лопес (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Бруно Лопес (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Бруно Лопес (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Бруно Лопес (Бра) валится с ног. К тому же, Бруно Лопес (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Бруно Лопес (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Маркос Бригагао (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Маркос Бригагао (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Маркос Бригагао (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Маркос Бригагао (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Маркос Бригагао (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Маркос Бригагао (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Маркос Бригагао (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Бруно Лопес (Бра) – Маркос Бригагао (Бра) 28.01.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Бруно Лопес (Бра) и Маркос Бригагао (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Бруно Лопес (Бра) и Маркос Бригагао (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Бруно Лопес (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Маркос Бригагао (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Бруно Лопес (Бра) — Маркос Бригагао (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Бруно Лопес (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Бруно Лопес (Бра) и Маркос Бригагао (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Маркос Бригагао (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Бруно Лопес (Бра)

Бруно Лопес (Бра) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Бруно Лопес (Бра) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Бруно Лопес (Бра) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Бруно Лопес (Бра) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Бруно Лопес (Бра) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Маркос Бригагао (Бра)

Маркос Бригагао (Бра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Маркос Бригагао (Бра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Маркос Бригагао (Бра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Маркос Бригагао (Бра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Маркос Бригагао (Бра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Бруно Лопес (Бра) — Маркос Бригагао (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го января 2024 года

Так как Бруно Лопес (Бра) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Маркос Бригагао (Бра).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Бруно Лопес (Бра) и Маркос Бригагао (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Бруно Лопес (Бра) выиграет с помощью нокаута.

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