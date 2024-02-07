«Дастан Бекен (Каз)» – «Сеймур Рзаев (Рос)». 07.02.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Дастан Бекен (Каз) — Сеймур Рзаев (Рос) на 07-го февраля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Дастан Бекен (Каз) и Сеймур Рзаев (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 18:00.

Сейчас Дастан Бекен (Каз) обладает несколькими чемпионскими титулами и 07-го февраля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Сеймур Рзаев (Рос), так что вряд ли в 18:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дастан Бекен (Каз) — Сеймур Рзаев (Рос):

победа Дастан Бекен (Каз) – 1.88, ничья – 15, победа Сеймур Рзаев (Рос) – 2

Прогноз на матч Дастан Бекен (Каз) – Сеймур Рзаев (Рос) Бои, титульный бой, 07-го февраля :

Букмекерские конторы на бой Дастан Бекен (Каз) — Сеймур Рзаев (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.88 и 2.

История личных встреч

В профессиональной карьере Дастан Бекен (Каз) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Дастан Бекен (Каз) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Дастан Бекен (Каз) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Дастан Бекен (Каз) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Дастан Бекен (Каз) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Дастан Бекен (Каз) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Сеймур Рзаев (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Сеймур Рзаев (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Сеймур Рзаев (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Сеймур Рзаев (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Сеймур Рзаев (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Дастан Бекен (Каз) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Дастан Бекен (Каз) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Дастан Бекен (Каз) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Дастан Бекен (Каз) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Дастан Бекен (Каз) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Дастан Бекен (Каз) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Сеймур Рзаев (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Сеймур Рзаев (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Сеймур Рзаев (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Сеймур Рзаев (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Сеймур Рзаев (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Сеймур Рзаев (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Сеймур Рзаев (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Дастан Бекен (Каз) – Сеймур Рзаев (Рос) 07.02.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Дастан Бекен (Каз) и Сеймур Рзаев (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Дастан Бекен (Каз) и Сеймур Рзаев (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Дастан Бекен (Каз) и Сеймур Рзаев (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Дастан Бекен (Каз) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Дастан Бекен (Каз) — Сеймур Рзаев (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Сеймур Рзаев (Рос).

Дастан Бекен (Каз)

Дастан Бекен (Каз) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Дастан Бекен (Каз) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Дастан Бекен (Каз) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Дастан Бекен (Каз) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Дастан Бекен (Каз) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Сеймур Рзаев (Рос)

На данный момент Сеймур Рзаев (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Сеймур Рзаев (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Сеймур Рзаев (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Сеймур Рзаев (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Сеймур Рзаев (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Дастан Бекен (Каз) — Сеймур Рзаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 07-го февраля

Никто не сомневается, что Дастан Бекен (Каз) намного сильнее, чем Сеймур Рзаев (Рос), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Дастан Бекен (Каз) и Сеймур Рзаев (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Дастан Бекен (Каз) выиграет с помощью нокаута.

http://rockaluga.ru/cat2-916642-prognoz-sakellaridityandramuliya-makarovasakacume-06-go-fevralya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat4-757844-stefan-popovich-haver-barranko-kosano-prognoz-professionala-na-match-06-02-24/