«Владимир Васильев (Рос)» – «Андерсен Гонсалвес (Бра)». 09.02.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Владимир Васильев (Рос) проведет 09-го февраля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Андерсен Гонсалвес (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:25 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Владимир Васильев (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09-го февраля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Андерсен Гонсалвес (Бра), так что вряд ли в 19:25 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Владимир Васильев (Рос) — Андерсен Гонсалвес (Бра):

победа Владимир Васильев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Андерсен Гонсалвес (Бра) – 0

Прогноз на матч Владимир Васильев (Рос) – Андерсен Гонсалвес (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го февраля :

Букмекерские конторы на бой Владимир Васильев (Рос) — Андерсен Гонсалвес (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Владимир Васильев (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Владимир Васильев (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Владимир Васильев (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Владимир Васильев (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Владимир Васильев (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Андерсен Гонсалвес (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Андерсен Гонсалвес (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Андерсен Гонсалвес (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Андерсен Гонсалвес (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Андерсен Гонсалвес (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Владимир Васильев (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Владимир Васильев (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Владимир Васильев (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Владимир Васильев (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Андерсен Гонсалвес (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Андерсен Гонсалвес (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Андерсен Гонсалвес (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Андерсен Гонсалвес (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Андерсен Гонсалвес (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Владимир Васильев (Рос) – Андерсен Гонсалвес (Бра) 09.02.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Владимир Васильев (Рос) и Андерсен Гонсалвес (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Владимир Васильев (Рос) и Андерсен Гонсалвес (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Владимир Васильев (Рос) и Андерсен Гонсалвес (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Владимир Васильев (Рос) и Андерсен Гонсалвес (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Владимир Васильев (Рос) и Андерсен Гонсалвес (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Владимир Васильев (Рос) и Андерсен Гонсалвес (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Владимир Васильев (Рос) выиграет бой.

На чемпионский бой Владимир Васильев (Рос) — Андерсен Гонсалвес (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Андерсен Гонсалвес (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Владимир Васильев (Рос)

В своей профессиональной карьере Владимир Васильев (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Владимир Васильев (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Владимир Васильев (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Владимир Васильев (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Владимир Васильев (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Андерсен Гонсалвес (Бра)

Андерсен Гонсалвес (Бра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Андерсен Гонсалвес (Бра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Андерсен Гонсалвес (Бра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Андерсен Гонсалвес (Бра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Андерсен Гонсалвес (Бра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Владимир Васильев (Рос) — Андерсен Гонсалвес (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го февраля

На титульный бой Владимир Васильев (Рос) — Андерсен Гонсалвес (Бра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Владимир Васильев (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Андерсен Гонсалвес (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://rockaluga.ru/cat0-917295-d-c-united-minnesota-prognoz-i-stavki-ot-specialista-08-02-24/

http://evolvegame.ru/cat2-759067-polsha-zhen-chehiya-zhen-prognoz-specialista-na-match-07-02-24/