«Рикардо Рафаэль Сандовал (США)» – «Джейсон Мама (Фил)». 16.02.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 16-го февраля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Джейсон Мама (Фил). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Рикардо Рафаэль Сандовал (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 16-го февраля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Джейсон Мама (Фил). Это будет продолжаться вплоть до 05:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Джейсон Мама (Фил):

победа Рикардо Рафаэль Сандовал (США) – 1.08, ничья – 21, победа Джейсон Мама (Фил) – 8.1

Прогноз на матч Рикардо Рафаэль Сандовал (США) – Джейсон Мама (Фил) Бои, титульный бой, 16-го февраля :

Так как Рикардо Рафаэль Сандовал (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.08. В то же время Джейсон Мама (Фил) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 8.1.

История личных встреч

В профессиональной карьере Рикардо Рафаэль Сандовал (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Рикардо Рафаэль Сандовал (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Рикардо Рафаэль Сандовал (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Рикардо Рафаэль Сандовал (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Рикардо Рафаэль Сандовал (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Рикардо Рафаэль Сандовал (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Джейсон Мама (Фил) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джейсон Мама (Фил) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джейсон Мама (Фил) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джейсон Мама (Фил) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джейсон Мама (Фил) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Рикардо Рафаэль Сандовал (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Рикардо Рафаэль Сандовал (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Рикардо Рафаэль Сандовал (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Рикардо Рафаэль Сандовал (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Рикардо Рафаэль Сандовал (США) валится с ног. К тому же, Рикардо Рафаэль Сандовал (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Рикардо Рафаэль Сандовал (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Джейсон Мама (Фил) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джейсон Мама (Фил) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джейсон Мама (Фил) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джейсон Мама (Фил) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джейсон Мама (Фил), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Рикардо Рафаэль Сандовал (США) – Джейсон Мама (Фил) 16.02.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Рикардо Рафаэль Сандовал (США) и Джейсон Мама (Фил) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Рикардо Рафаэль Сандовал (США) и Джейсон Мама (Фил) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Рикардо Рафаэль Сандовал (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джейсон Мама (Фил) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Рикардо Рафаэль Сандовал (США) и Джейсон Мама (Фил), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Рикардо Рафаэль Сандовал (США) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Джейсон Мама (Фил) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Джейсон Мама (Фил) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Рикардо Рафаэль Сандовал (США)

Как бы Рикардо Рафаэль Сандовал (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Рикардо Рафаэль Сандовал (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Рикардо Рафаэль Сандовал (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Рикардо Рафаэль Сандовал (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Рикардо Рафаэль Сандовал (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Джейсон Мама (Фил)

Джейсон Мама (Фил) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Джейсон Мама (Фил) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Джейсон Мама (Фил) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Джейсон Мама (Фил) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Джейсон Мама (Фил) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Джейсон Мама (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 16-го февраля

Несмотря на то, что Рикардо Рафаэль Сандовал (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Джейсон Мама (Фил) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Рикардо Рафаэль Сандовал (США) легко справится с таким соперником, как Джейсон Мама (Фил). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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