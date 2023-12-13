«Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи)» – «Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи)». 16.02.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 16-го февраля 2024 года состоится интересный поединок Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) — Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 18:25 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 16-го февраля 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) — Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи). По Москве начало данного поединка будет в 18:25, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) — Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи):

победа Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) – 0, ничья – 0, победа Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) – 0

Прогноз на матч Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) – Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го февраля 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) — Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) – Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) 16.02.24

Появление на ринге таких бойцов, как Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) и Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) и Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) и Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) и Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) и Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) и Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) — Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи)

В своей профессиональной карьере Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи)

Уже несколько лет Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) — Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го февраля 2024 года

На титульный бой Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) — Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Тхептаксин Сор Сорнсинг (Таи) является очевидным фаворитом, ведь Сингдомтонг Нокджинслаткрабанг (Таи) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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