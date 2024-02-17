«Джонатан Хаггерти (Вел)» – «Фелипе Лобо (Бра)». 17.02.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джонатан Хаггерти (Вел) проведет 17.02.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Фелипе Лобо (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:20 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 06:20 по московскому времени Джонатан Хаггерти (Вел) и Фелипе Лобо (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 17.02.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джонатан Хаггерти (Вел) и Фелипе Лобо (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джонатан Хаггерти (Вел).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джонатан Хаггерти (Вел) — Фелипе Лобо (Бра):

победа Джонатан Хаггерти (Вел) – 0, ничья – 0, победа Фелипе Лобо (Бра) – 0

Прогноз на матч Джонатан Хаггерти (Вел) – Фелипе Лобо (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17.02.2024 :

Так как Джонатан Хаггерти (Вел) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Фелипе Лобо (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Джонатан Хаггерти (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джонатан Хаггерти (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джонатан Хаггерти (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джонатан Хаггерти (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джонатан Хаггерти (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Фелипе Лобо (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Фелипе Лобо (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Фелипе Лобо (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Фелипе Лобо (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Фелипе Лобо (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Джонатан Хаггерти (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джонатан Хаггерти (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джонатан Хаггерти (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джонатан Хаггерти (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джонатан Хаггерти (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Фелипе Лобо (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Фелипе Лобо (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Фелипе Лобо (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Фелипе Лобо (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Фелипе Лобо (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Фелипе Лобо (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Джонатан Хаггерти (Вел) – Фелипе Лобо (Бра) 17.02.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джонатан Хаггерти (Вел) и Фелипе Лобо (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джонатан Хаггерти (Вел) и Фелипе Лобо (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джонатан Хаггерти (Вел) и Фелипе Лобо (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джонатан Хаггерти (Вел) и Фелипе Лобо (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джонатан Хаггерти (Вел) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джонатан Хаггерти (Вел) — Фелипе Лобо (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Фелипе Лобо (Бра).

Джонатан Хаггерти (Вел)

Так как Джонатан Хаггерти (Вел) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Джонатан Хаггерти (Вел) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Джонатан Хаггерти (Вел) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Джонатан Хаггерти (Вел) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Фелипе Лобо (Бра)

Сейчас Фелипе Лобо (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Фелипе Лобо (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Фелипе Лобо (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Фелипе Лобо (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Фелипе Лобо (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джонатан Хаггерти (Вел) — Фелипе Лобо (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17.02.2024

Несмотря на то, что Джонатан Хаггерти (Вел) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Фелипе Лобо (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джонатан Хаггерти (Вел) и Фелипе Лобо (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джонатан Хаггерти (Вел) выиграет бой.

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