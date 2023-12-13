«Петра Часткова (Чех)» – «Виктория Чижевска (Пол)». 17.02.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 17-го февраля 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Петра Часткова (Чех) — Виктория Чижевска (Пол). На ринге его участники появятся в 20:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Петра Часткова (Чех) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Петра Часткова (Чех) — Виктория Чижевска (Пол) пройдет 17-го февраля 2024 года, и можно не сомневаться, что в 20:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Петра Часткова (Чех) имеет две победы нокаутом, а Виктория Чижевска (Пол) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Петра Часткова (Чех) — Виктория Чижевска (Пол):

победа Петра Часткова (Чех) – 0, ничья – 0, победа Виктория Чижевска (Пол) – 0

Прогноз на матч Петра Часткова (Чех) – Виктория Чижевска (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го февраля 2024 года :

Так как Петра Часткова (Чех) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Виктория Чижевска (Пол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Петра Часткова (Чех) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Петра Часткова (Чех) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Петра Часткова (Чех) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Петра Часткова (Чех) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Виктория Чижевска (Пол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Виктория Чижевска (Пол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Виктория Чижевска (Пол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Виктория Чижевска (Пол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Виктория Чижевска (Пол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Петра Часткова (Чех) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Петра Часткова (Чех) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Петра Часткова (Чех) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Петра Часткова (Чех) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Петра Часткова (Чех) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Петра Часткова (Чех) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Виктория Чижевска (Пол) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Виктория Чижевска (Пол) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Виктория Чижевска (Пол) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Виктория Чижевска (Пол) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Виктория Чижевска (Пол) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Виктория Чижевска (Пол) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Виктория Чижевска (Пол) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Петра Часткова (Чех) – Виктория Чижевска (Пол) 17.02.24

Появление на ринге таких бойцов, как Петра Часткова (Чех) и Виктория Чижевска (Пол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Петра Часткова (Чех) и Виктория Чижевска (Пол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Петра Часткова (Чех) и Виктория Чижевска (Пол) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Петра Часткова (Чех) и Виктория Чижевска (Пол) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Петра Часткова (Чех) и Виктория Чижевска (Пол) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Петра Часткова (Чех) и Виктория Чижевска (Пол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Петра Часткова (Чех) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Петра Часткова (Чех) и Виктория Чижевска (Пол), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Виктория Чижевска (Пол) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Петра Часткова (Чех)

Хотя Петра Часткова (Чех) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Петра Часткова (Чех) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Петра Часткова (Чех) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Петра Часткова (Чех) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Петра Часткова (Чех) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Виктория Чижевска (Пол)

Никаких высот Виктория Чижевска (Пол) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Виктория Чижевска (Пол) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Виктория Чижевска (Пол) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Виктория Чижевска (Пол) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Петра Часткова (Чех) — Виктория Чижевска (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го февраля 2024 года

На титульный бой Петра Часткова (Чех) — Виктория Чижевска (Пол) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Петра Часткова (Чех) — Виктория Чижевска (Пол) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Виктория Чижевска (Пол) выиграет нокаутом.

http://rockaluga.ru/cat2-919067-telekom-egipet-misr-lel-makasa-prognoz-i-stavki-ot-specialista-13-02-24/

http://evolvegame.ru/cat0-763020-zamalek-petrodzhet-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-egipta-13-02-24/