«Виктория Чижевска (Пол)» – «Петра Часткова (Чех)». 17.02.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17-го февраля должен состояться бой Виктория Чижевска (Пол) — Петра Часткова (Чех), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Виктория Чижевска (Пол) и Петра Часткова (Чех) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 17-го февраля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Виктория Чижевска (Пол) — Петра Часткова (Чех). По Москве начало данного поединка будет в 22:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Виктория Чижевска (Пол) — Петра Часткова (Чех):

победа Виктория Чижевска (Пол) – 0, ничья – 0, победа Петра Часткова (Чех) – 0

Прогноз на матч Виктория Чижевска (Пол) – Петра Часткова (Чех) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го февраля :

Из-за того, что все ставят на то, что Виктория Чижевска (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Петра Часткова (Чех) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Виктория Чижевска (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Виктория Чижевска (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Виктория Чижевска (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Виктория Чижевска (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Виктория Чижевска (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Виктория Чижевска (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Петра Часткова (Чех) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Петра Часткова (Чех) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Петра Часткова (Чех) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Петра Часткова (Чех) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Петра Часткова (Чех) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Виктория Чижевска (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Виктория Чижевска (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Виктория Чижевска (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Виктория Чижевска (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Виктория Чижевска (Пол) валится с ног. К тому же, Виктория Чижевска (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Виктория Чижевска (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Петра Часткова (Чех) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Петра Часткова (Чех) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Петра Часткова (Чех) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Петра Часткова (Чех) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Виктория Чижевска (Пол) – Петра Часткова (Чех) 17.02.24

Появление на ринге таких бойцов, как Виктория Чижевска (Пол) и Петра Часткова (Чех) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Виктория Чижевска (Пол) и Петра Часткова (Чех). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Виктория Чижевска (Пол) и Петра Часткова (Чех) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Виктория Чижевска (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Петра Часткова (Чех) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Виктория Чижевска (Пол) будет намного сильнее, чем Петра Часткова (Чех), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Виктория Чижевска (Пол) и Петра Часткова (Чех), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Петра Часткова (Чех) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Виктория Чижевска (Пол)

Виктория Чижевска (Пол) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Виктория Чижевска (Пол) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Виктория Чижевска (Пол) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Виктория Чижевска (Пол) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Виктория Чижевска (Пол) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Петра Часткова (Чех)

В своей карьере Петра Часткова (Чех) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Петра Часткова (Чех) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Петра Часткова (Чех) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Петра Часткова (Чех) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Виктория Чижевска (Пол) — Петра Часткова (Чех). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го февраля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Виктория Чижевска (Пол) — Петра Часткова (Чех) собираются ставить на то, что сильнее будет Виктория Чижевска (Пол), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Виктория Чижевска (Пол) и Петра Часткова (Чех), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Виктория Чижевска (Пол) выиграет бой.

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