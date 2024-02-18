«Джозеф Кордина (Вел)» – «Энтони Какейс (Вел)». 18.02.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 18-го февраля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джозеф Кордина (Вел) — Энтони Какейс (Вел). На ринге его участники появятся в 00:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джозеф Кордина (Вел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Джозеф Кордина (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 18-го февраля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Энтони Какейс (Вел), так что вряд ли в 00:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джозеф Кордина (Вел) — Энтони Какейс (Вел):

победа Джозеф Кордина (Вел) – 1.21, ничья – 17, победа Энтони Какейс (Вел) – 4.6

Прогноз на матч Джозеф Кордина (Вел) – Энтони Какейс (Вел) Бои, титульный бой, 18-го февраля :

По коэффициенту 1.21 ставить на то, что выиграет Джозеф Кордина (Вел) не очень выгодно, а вот Энтони Какейс (Вел) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 4.6.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джозеф Кордина (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джозеф Кордина (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джозеф Кордина (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джозеф Кордина (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джозеф Кордина (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Энтони Какейс (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Энтони Какейс (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Энтони Какейс (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Энтони Какейс (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Энтони Какейс (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Джозеф Кордина (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джозеф Кордина (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джозеф Кордина (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джозеф Кордина (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джозеф Кордина (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джозеф Кордина (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Энтони Какейс (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Энтони Какейс (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Энтони Какейс (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Энтони Какейс (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Энтони Какейс (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Энтони Какейс (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Энтони Какейс (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джозеф Кордина (Вел) – Энтони Какейс (Вел) 18.02.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джозеф Кордина (Вел) и Энтони Какейс (Вел), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джозеф Кордина (Вел) и Энтони Какейс (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джозеф Кордина (Вел) и Энтони Какейс (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джозеф Кордина (Вел) и Энтони Какейс (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джозеф Кордина (Вел) — Энтони Какейс (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джозеф Кордина (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джозеф Кордина (Вел) — Энтони Какейс (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Энтони Какейс (Вел).

Джозеф Кордина (Вел)

Хотя Джозеф Кордина (Вел) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Джозеф Кордина (Вел) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Джозеф Кордина (Вел) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Джозеф Кордина (Вел) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Джозеф Кордина (Вел) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Энтони Какейс (Вел)

Сейчас Энтони Какейс (Вел) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Энтони Какейс (Вел) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Энтони Какейс (Вел) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Энтони Какейс (Вел) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Энтони Какейс (Вел) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джозеф Кордина (Вел) — Энтони Какейс (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 18-го февраля

На титульный бой Джозеф Кордина (Вел) — Энтони Какейс (Вел) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джозеф Кордина (Вел) будет намного сильнее, чем Энтони Какейс (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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