«Такума Иноуэ (Япо)» – «Джервин Анкаджас (Фил)». 24.02.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Такума Иноуэ (Япо) — Джервин Анкаджас (Фил) на 24-го февраля 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Такума Иноуэ (Япо) и Джервин Анкаджас (Фил) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 14:00.

Стало известно, что именно 24-го февраля 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Такума Иноуэ (Япо) — Джервин Анкаджас (Фил). По Москве начало данного поединка будет в 14:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Такума Иноуэ (Япо) — Джервин Анкаджас (Фил):

победа Такума Иноуэ (Япо) – 1.396, ничья – 20, победа Джервин Анкаджас (Фил) – 3.285

Прогноз на матч Такума Иноуэ (Япо) – Джервин Анкаджас (Фил) Бои, титульный бой, 24-го февраля 2024 года :

По коэффициенту 1.396 ставить на то, что выиграет Такума Иноуэ (Япо) не очень выгодно, а вот Джервин Анкаджас (Фил) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.285.

История личных встреч

В свои 32 года Такума Иноуэ (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Такума Иноуэ (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Такума Иноуэ (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Такума Иноуэ (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Такума Иноуэ (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Джервин Анкаджас (Фил) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джервин Анкаджас (Фил) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джервин Анкаджас (Фил) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джервин Анкаджас (Фил) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джервин Анкаджас (Фил) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Такума Иноуэ (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Такума Иноуэ (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Такума Иноуэ (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Такума Иноуэ (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Такума Иноуэ (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Такума Иноуэ (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Джервин Анкаджас (Фил) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джервин Анкаджас (Фил) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джервин Анкаджас (Фил) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джервин Анкаджас (Фил) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джервин Анкаджас (Фил) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джервин Анкаджас (Фил) должен задуматься о своей обороне.

Такума Иноуэ (Япо) – Джервин Анкаджас (Фил) 24.02.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Такума Иноуэ (Япо) и Джервин Анкаджас (Фил), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Такума Иноуэ (Япо) и Джервин Анкаджас (Фил). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Такума Иноуэ (Япо) и Джервин Анкаджас (Фил) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Такума Иноуэ (Япо) и Джервин Анкаджас (Фил) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Такума Иноуэ (Япо) — Джервин Анкаджас (Фил) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Такума Иноуэ (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Такума Иноуэ (Япо) — Джервин Анкаджас (Фил) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джервин Анкаджас (Фил), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Такума Иноуэ (Япо)

Несмотря на то, что Такума Иноуэ (Япо) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Такума Иноуэ (Япо) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Такума Иноуэ (Япо) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Такума Иноуэ (Япо) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джервин Анкаджас (Фил)

В своей карьере Джервин Анкаджас (Фил) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Джервин Анкаджас (Фил) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Джервин Анкаджас (Фил) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Джервин Анкаджас (Фил) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Такума Иноуэ (Япо) — Джервин Анкаджас (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 24-го февраля 2024 года

В этом поединке Такума Иноуэ (Япо) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Джервин Анкаджас (Фил), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Такума Иноуэ (Япо) — Джервин Анкаджас (Фил) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Такума Иноуэ (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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