«Эдгар Берланга (США)» – «Падрейг МакКрори (Вел)». 25.02.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Эдгар Берланга (США) — Падрейг МакКрори (Вел) на 25 февраля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Эдгар Берланга (США) и Падрейг МакКрори (Вел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 07:00.

Сейчас Эдгар Берланга (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 25 февраля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Падрейг МакКрори (Вел), так что вряд ли в 07:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эдгар Берланга (США) — Падрейг МакКрори (Вел):

победа Эдгар Берланга (США) – 1.297, ничья – 21, победа Падрейг МакКрори (Вел) – 3.975

Прогноз на матч Эдгар Берланга (США) – Падрейг МакКрори (Вел) Бои, титульный бой, 25 февраля :

Из-за того, что все ставят на то, что Эдгар Берланга (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.297. А котировка на то, что Падрейг МакКрори (Вел) будет сильнее повысилась до 3.975.

История личных встреч

На данный момент Эдгар Берланга (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Эдгар Берланга (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Эдгар Берланга (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Эдгар Берланга (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Падрейг МакКрори (Вел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Падрейг МакКрори (Вел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Падрейг МакКрори (Вел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Падрейг МакКрори (Вел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Падрейг МакКрори (Вел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Эдгар Берланга (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Эдгар Берланга (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Эдгар Берланга (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Эдгар Берланга (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Эдгар Берланга (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Эдгар Берланга (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Падрейг МакКрори (Вел) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Падрейг МакКрори (Вел) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Падрейг МакКрори (Вел) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Падрейг МакКрори (Вел) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Падрейг МакКрори (Вел), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Эдгар Берланга (США) – Падрейг МакКрори (Вел) 25.02.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Эдгар Берланга (США) и Падрейг МакКрори (Вел). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Эдгар Берланга (США) и Падрейг МакКрори (Вел) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Эдгар Берланга (США) и Падрейг МакКрори (Вел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Эдгар Берланга (США) и Падрейг МакКрори (Вел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Эдгар Берланга (США) и Падрейг МакКрори (Вел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Эдгар Берланга (США) и Падрейг МакКрори (Вел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Эдгар Берланга (США) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Эдгар Берланга (США) — Падрейг МакКрори (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Падрейг МакКрори (Вел).

Эдгар Берланга (США)

Хотя Эдгар Берланга (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Эдгар Берланга (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Эдгар Берланга (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Эдгар Берланга (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Эдгар Берланга (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Падрейг МакКрори (Вел)

Прошлый бой Падрейг МакКрори (Вел) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Падрейг МакКрори (Вел) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Падрейг МакКрори (Вел) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Падрейг МакКрори (Вел) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Эдгар Берланга (США) — Падрейг МакКрори (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 25 февраля

Несмотря на то, что Эдгар Берланга (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Падрейг МакКрори (Вел) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Эдгар Берланга (США) — Падрейг МакКрори (Вел) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Эдгар Берланга (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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