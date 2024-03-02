«Абасс Барау (Гер)» – «Сэм Эггингтон (Анг)». 02.03.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Абасс Барау (Гер) проведет 02-го марта 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Сэм Эггингтон (Анг). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Абасс Барау (Гер) — Сэм Эггингтон (Анг) пройдет 02-го марта 2024 года, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Абасс Барау (Гер) имеет две победы нокаутом, а Сэм Эггингтон (Анг) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абасс Барау (Гер) — Сэм Эггингтон (Анг):

победа Абасс Барау (Гер) – 2.947, ничья – 17, победа Сэм Эггингтон (Анг) – 1.41

Прогноз на матч Абасс Барау (Гер) – Сэм Эггингтон (Анг) Бои, титульный бой, 02-го марта 2024 года :

Ставки по коэффициенту 2.947 окажутся выигрышными, если Абасс Барау (Гер) станет победителем боя. Если выиграет Сэм Эггингтон (Анг), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.41.

История личных встреч

В профессиональной карьере Абасс Барау (Гер) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Абасс Барау (Гер) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Абасс Барау (Гер) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Абасс Барау (Гер) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Абасс Барау (Гер) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Абасс Барау (Гер) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Сэм Эггингтон (Анг) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Сэм Эггингтон (Анг) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Сэм Эггингтон (Анг), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Сэм Эггингтон (Анг) должен быть в хорошей физической форме. Сэм Эггингтон (Анг) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Абасс Барау (Гер) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Абасс Барау (Гер) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Абасс Барау (Гер) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Абасс Барау (Гер) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Абасс Барау (Гер) валится с ног. К тому же, Абасс Барау (Гер) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Абасс Барау (Гер) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Сэм Эггингтон (Анг) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Сэм Эггингтон (Анг) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Сэм Эггингтон (Анг) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Сэм Эггингтон (Анг) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Сэм Эггингтон (Анг), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Абасс Барау (Гер) – Сэм Эггингтон (Анг) 02.03.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Абасс Барау (Гер) и Сэм Эггингтон (Анг) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Абасс Барау (Гер) и Сэм Эггингтон (Анг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Абасс Барау (Гер) будет намного сильнее, чем Сэм Эггингтон (Анг), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Абасс Барау (Гер) в данный момент сильнее, нежели Сэм Эггингтон (Анг), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Абасс Барау (Гер)

Как бы Абасс Барау (Гер) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Абасс Барау (Гер) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Абасс Барау (Гер) дрался на ринге только с представителями своей страны. Абасс Барау (Гер) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Абасс Барау (Гер) совершенно не работает над собственной защитой.

Сэм Эггингтон (Анг)

Сейчас Сэм Эггингтон (Анг) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Сэм Эггингтон (Анг) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Сэм Эггингтон (Анг) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Сэм Эггингтон (Анг) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Сэм Эггингтон (Анг) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Абасс Барау (Гер) — Сэм Эггингтон (Анг). Прогноз и ставки на матч. Бои 02-го марта 2024 года

На титульный бой Абасс Барау (Гер) — Сэм Эггингтон (Анг) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Абасс Барау (Гер) и Сэм Эггингтон (Анг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Абасс Барау (Гер) выиграет с помощью нокаута.

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