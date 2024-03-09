«Иван Галаз (Чил)» – «Ильяс Аммуш (Мар)». 09.03.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Иван Галаз (Чил) проведет 09-го марта, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ильяс Аммуш (Мар). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 21:00 по московскому времени Иван Галаз (Чил) и Ильяс Аммуш (Мар) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09-го марта, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Иван Галаз (Чил) и Ильяс Аммуш (Мар) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Иван Галаз (Чил).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Иван Галаз (Чил) — Ильяс Аммуш (Мар):

победа Иван Галаз (Чил) – 0, ничья – 0, победа Ильяс Аммуш (Мар) – 0

Прогноз на матч Иван Галаз (Чил) – Ильяс Аммуш (Мар) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го марта :

Так как Иван Галаз (Чил) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Ильяс Аммуш (Мар) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Иван Галаз (Чил) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Иван Галаз (Чил) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Иван Галаз (Чил) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Иван Галаз (Чил) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Иван Галаз (Чил) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Ильяс Аммуш (Мар) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ильяс Аммуш (Мар) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ильяс Аммуш (Мар) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ильяс Аммуш (Мар) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ильяс Аммуш (Мар) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Иван Галаз (Чил) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Иван Галаз (Чил) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Иван Галаз (Чил) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Иван Галаз (Чил) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Ильяс Аммуш (Мар) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ильяс Аммуш (Мар) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ильяс Аммуш (Мар) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ильяс Аммуш (Мар) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ильяс Аммуш (Мар) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ильяс Аммуш (Мар) должен задуматься о своей обороне.

Иван Галаз (Чил) – Ильяс Аммуш (Мар) 09.03.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Иван Галаз (Чил) и Ильяс Аммуш (Мар). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Иван Галаз (Чил) и Ильяс Аммуш (Мар) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Иван Галаз (Чил) и Ильяс Аммуш (Мар). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Иван Галаз (Чил) и Ильяс Аммуш (Мар) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Иван Галаз (Чил) и Ильяс Аммуш (Мар) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Иван Галаз (Чил) — Ильяс Аммуш (Мар) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Иван Галаз (Чил) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Иван Галаз (Чил) — Ильяс Аммуш (Мар) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ильяс Аммуш (Мар).

Иван Галаз (Чил)

Иван Галаз (Чил) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Иван Галаз (Чил) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Иван Галаз (Чил) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Иван Галаз (Чил) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Иван Галаз (Чил) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Ильяс Аммуш (Мар)

Никаких высот Ильяс Аммуш (Мар) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Ильяс Аммуш (Мар) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Ильяс Аммуш (Мар) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Ильяс Аммуш (Мар) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Иван Галаз (Чил) — Ильяс Аммуш (Мар). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го марта

Так как Иван Галаз (Чил) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Ильяс Аммуш (Мар).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Иван Галаз (Чил) и Ильяс Аммуш (Мар), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Иван Галаз (Чил) выиграет с помощью нокаута.

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