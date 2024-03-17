«Сэм Келли (Анг)» – «Алессандро Джордано (Ита)». 17.03.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17-го марта 2024 года состоится интересный поединок Сэм Келли (Анг) — Алессандро Джордано (Ита), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 00:20 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 17-го марта 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Сэм Келли (Анг) — Алессандро Джордано (Ита). По Москве начало данного поединка будет в 00:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сэм Келли (Анг) — Алессандро Джордано (Ита):

победа Сэм Келли (Анг) – 2, ничья – 45, победа Алессандро Джордано (Ита) – 1.8

Прогноз на матч Сэм Келли (Анг) – Алессандро Джордано (Ита) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го марта 2024 года :

Ставки по коэффициенту 2 окажутся выигрышными, если Сэм Келли (Анг) станет победителем боя. Если выиграет Алессандро Джордано (Ита), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.8.

История личных встреч

Сэм Келли (Анг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Сэм Келли (Анг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Сэм Келли (Анг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Сэм Келли (Анг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Сэм Келли (Анг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Сэм Келли (Анг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Сэм Келли (Анг) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Алессандро Джордано (Ита) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Алессандро Джордано (Ита) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Алессандро Джордано (Ита) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Алессандро Джордано (Ита) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Алессандро Джордано (Ита) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Сэм Келли (Анг) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Сэм Келли (Анг) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Сэм Келли (Анг) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Сэм Келли (Анг) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Сэм Келли (Анг) валится с ног. К тому же, Сэм Келли (Анг) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Сэм Келли (Анг) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Алессандро Джордано (Ита) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Алессандро Джордано (Ита) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Алессандро Джордано (Ита) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Алессандро Джордано (Ита) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Сэм Келли (Анг) – Алессандро Джордано (Ита) 17.03.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Сэм Келли (Анг) и Алессандро Джордано (Ита). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Сэм Келли (Анг) и Алессандро Джордано (Ита) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Сэм Келли (Анг) и Алессандро Джордано (Ита) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Сэм Келли (Анг) и Алессандро Джордано (Ита) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Сэм Келли (Анг) и Алессандро Джордано (Ита), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Сэм Келли (Анг) выиграет бой.

На чемпионский бой Сэм Келли (Анг) — Алессандро Джордано (Ита) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Алессандро Джордано (Ита), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Сэм Келли (Анг)

Сэм Келли (Анг) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Сэм Келли (Анг) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Сэм Келли (Анг) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Сэм Келли (Анг) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Сэм Келли (Анг) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Алессандро Джордано (Ита)

Сейчас Алессандро Джордано (Ита) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Алессандро Джордано (Ита) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Алессандро Джордано (Ита) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Алессандро Джордано (Ита) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Алессандро Джордано (Ита) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Сэм Келли (Анг) — Алессандро Джордано (Ита). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го марта 2024 года

В настоящее время Сэм Келли (Анг) и Алессандро Джордано (Ита) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Сэм Келли (Анг) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Сэм Келли (Анг) сейчас находится на пике формы, так что Алессандро Джордано (Ита) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Сэм Келли (Анг).

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