Даниэль Цукерман — Фернандо Ромболи. Прогноз, ставки на матч (18.03.24)

18.03.2024 в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Даниэль Цукерман , а противостоять в этом поединке будет Фернандо Ромболи.



Так как Даниэль Цукерман в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Фернандо Ромболи, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 18.03.2024. Но, доказать обратное Даниэль Цукерман все же сможет в 23:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Даниэль Цукерман — Фернандо Ромболи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Даниэль Цукерман имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 18.03.2024 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Фернандо Ромболи. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 23:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Даниэль Цукерман имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Даниэль Цукерман

В этом сезоне Даниэль Цукерман демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Даниэль Цукерман снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Даниэль Цукерман является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Даниэль Цукерман не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Даниэль Цукерман еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Фернандо Ромболи

На этом турнире Фернандо Ромболи играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Фернандо Ромболи все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Фернандо Ромболи не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Фернандо Ромболи уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Фернандо Ромболи на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Фернандо Ромболи пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Даниэль Цукерман — Фернандо Ромболи

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Даниэль Цукерман — Фернандо Ромболи. Прогноз, ставки на матч(18.03.24)

Даниэль Цукерман

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Даниэль Цукерман выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Даниэль Цукерман всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Даниэль Цукерман уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Даниэль Цукерман занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Даниэль Цукерман больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Даниэль Цукерман имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Фернандо Ромболи

Выступать в зале Фернандо Ромболи не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Фернандо Ромболи старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Фернандо Ромболи принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Фернандо Ромболи демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Фернандо Ромболи даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Фернандо Ромболи хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Даниэль Цукерман — Фернандо Ромболи Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Даниэль Цукерман и Фернандо Ромболи. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Даниэль Цукерман — Фернандо Ромболи: кто пройдет в следующий раунд?

Даниэль Цукерман и Фернандо Ромболи которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Даниэль Цукерман имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Фернандо Ромболи хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Даниэль Цукерман. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Фернандо Ромболи умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Даниэль Цукерман довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Фернандо Ромболи вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Даниэль Цукерман.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даниэль Цукерман — Фернандо Ромболи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Даниэль Цукерман и Фернандо Ромболи, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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