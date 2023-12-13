Кастельнуово/Хо — Самрей/Чароенфон. Прогноз, ставки на матч(20.03.24)

Кастельнуово/Хо — Самрей/Чароенфон (20 марта), ставки и коэффициенты

20 марта в 08:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кастельнуово/Хо , а противостоять в этом поединке будет Самрей/Чароенфон.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 20 марта, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Кастельнуово/Хо — Самрей/Чароенфон. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 08:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Кастельнуово/Хо, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Кастельнуово/Хо — Самрей/Чароенфон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Кастельнуово/Хо имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 20 марта нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Самрей/Чароенфон. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 08:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Кастельнуово/Хо имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Кастельнуово/Хо

По непонятным причинам Кастельнуово/Хо в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Кастельнуово/Хо теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Кастельнуово/Хо занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Кастельнуово/Хо играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Кастельнуово/Хо имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Самрей/Чароенфон

Во взрослом туре Самрей/Чароенфон проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Самрей/Чароенфон пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Самрей/Чароенфон предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Самрей/Чароенфон еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Кастельнуово/Хо — Самрей/Чароенфон

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Кастельнуово/Хо и Самрей/Чароенфон являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Кастельнуово/Хо — Самрей/Чароенфон. Прогноз, ставки на матч(20.03.24)

Кастельнуово/Хо

В этом сезоне Кастельнуово/Хо демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Кастельнуово/Хо уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Кастельнуово/Хо любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Кастельнуово/Хо часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Кастельнуово/Хо умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Самрей/Чароенфон

Самрей/Чароенфон лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Самрей/Чароенфон играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Самрей/Чароенфон начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Самрей/Чароенфон выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Самрей/Чароенфон сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Кастельнуово/Хо — Самрей/Чароенфон Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кастельнуово/Хо и Самрей/Чароенфон. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кастельнуово/Хо и Самрей/Чароенфон встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кастельнуово/Хо и Самрей/Чароенфон довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кастельнуово/Хо и Самрей/Чароенфон подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кастельнуово/Хо — Самрей/Чароенфон: будет сделан акцент на атакующий теннис

Кастельнуово/Хо и Самрей/Чароенфон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кастельнуово/Хо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Самрей/Чароенфон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кастельнуово/Хо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Самрей/Чароенфон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кастельнуово/Хо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Самрей/Чароенфон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кастельнуово/Хо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кастельнуово/Хо — Самрей/Чароенфон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кастельнуово/Хо и Самрей/Чароенфон. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кастельнуово/Хо и для Самрей/Чароенфон, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-768547-karolina-vlchkova-ekaterina-ovcharenko-prognoz-specialista-na-tennis-20-03-24/