«Каенлек Сор.Чокмичай (Таи)» – «Рето Оинума (Япо)». 22.03.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 22.03.2024 состоится интересный поединок Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) — Рето Оинума (Япо), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 22.03.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Рето Оинума (Япо), так что вряд ли в 15:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) — Рето Оинума (Япо):

победа Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Рето Оинума (Япо) – 0

Прогноз на матч Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) – Рето Оинума (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22.03.2024 :

Букмекерские конторы на бой Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) — Рето Оинума (Япо) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) может и не устоять на ногах.

Рето Оинума (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Рето Оинума (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Рето Оинума (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Рето Оинума (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Рето Оинума (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Рето Оинума (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Рето Оинума (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Рето Оинума (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Рето Оинума (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Рето Оинума (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Рето Оинума (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) – Рето Оинума (Япо) 22.03.24

Появление на ринге таких бойцов, как Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) и Рето Оинума (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) и Рето Оинума (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) и Рето Оинума (Япо). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) и Рето Оинума (Япо) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) и Рето Оинума (Япо) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) — Рето Оинума (Япо) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Рето Оинума (Япо) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) в данный момент сильнее, нежели Рето Оинума (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Каенлек Сор.Чокмичай (Таи)

Как бы Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) дрался на ринге только с представителями своей страны. Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) совершенно не работает над собственной защитой.

Рето Оинума (Япо)

Последний раз Рето Оинума (Япо) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Рето Оинума (Япо) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Рето Оинума (Япо) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Рето Оинума (Япо) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Рето Оинума (Япо)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Рето Оинума (Япо) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) — Рето Оинума (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22.03.2024

Несмотря на то, что Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Рето Оинума (Япо) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Каенлек Сор.Чокмичай (Таи) легко справится с таким соперником, как Рето Оинума (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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