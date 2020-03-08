Луиджи Соррентино — Педро Габриэль Родригес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.03.20)

Луиджи Соррентино — Педро Габриэль Родригес (09-го марта), ставки и коэффициенты

09-го марта в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Луиджи Соррентино , а противостоять в этом поединке будет Педро Габриэль Родригес.



Буквально несколько дней назад Луиджи Соррентино и Педро Габриэль Родригес играли свои матчи, а теперь уже 09-го марта им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 13:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Луиджи Соррентино имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Луиджи Соррентино — Педро Габриэль Родригес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

09-го марта пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Луиджи Соррентино — Педро Габриэль Родригес. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Педро Габриэль Родригес, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Педро Габриэль Родригес выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Луиджи Соррентино

Луиджи Соррентино, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Луиджи Соррентино может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Луиджи Соррентино входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Луиджи Соррентино еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Луиджи Соррентино сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Педро Габриэль Родригес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Педро Габриэль Родригес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Педро Габриэль Родригес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Педро Габриэль Родригес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Педро Габриэль Родригес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Педро Габриэль Родригес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Педро Габриэль Родригес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Педро Габриэль Родригес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Педро Габриэль Родригес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Луиджи Соррентино — Педро Габриэль Родригес

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Луиджи Соррентино и Педро Габриэль Родригес. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Луиджи Соррентино — Педро Габриэль Родригес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.03.20)

Луиджи Соррентино

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Луиджи Соррентино выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Луиджи Соррентино всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Луиджи Соррентино уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Луиджи Соррентино занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Луиджи Соррентино больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Луиджи Соррентино имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Педро Габриэль Родригес

На этом турнире Педро Габриэль Родригес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Педро Габриэль Родригес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Педро Габриэль Родригес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Педро Габриэль Родригес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Педро Габриэль Родригес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Педро Габриэль Родригес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Луиджи Соррентино — Педро Габриэль Родригес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Луиджи Соррентино и Педро Габриэль Родригес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Луиджи Соррентино и Педро Габриэль Родригес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Луиджи Соррентино и Педро Габриэль Родригес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Луиджи Соррентино — Педро Габриэль Родригес: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Луиджи Соррентино и Педро Габриэль Родригес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Луиджи Соррентино сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Педро Габриэль Родригес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Луиджи Соррентино – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Луиджи Соррентино и Педро Габриэль Родригес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луиджи Соррентино — Педро Габриэль Родригес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Луиджи Соррентино и Педро Габриэль Родригес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Луиджи Соррентино и Педро Габриэль Родригес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-254579-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-richard-muzaev-aleksandr-semenov-09-03-20/