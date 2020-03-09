Скендербеу — Кукеси: в ожидании «стандартов»

«Скендербеу» – «Кукеси». 09.03.20. Прогноз и ставки на матч

09 марта пройдет следующий тур национального первенства, в рамках которого встречаются футбольные клубы Скендербеу и Кукеси. Это принципиальное противостояние, ведь в этом сезоне обе команды претендуют на квалификацию в еврокубки. Свисток главного арбитра встречи о начале игры прозвучит в 20:00 по МСК. Фаворитом противостояния считается футбольный клуб Скендербеу, который обыгрывал соперника в этом сезоне со счетом 2-0.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда Скендербеу и команда Кукеси постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Скендербеу — Кукеси:

Футбольный клуб Скендербеу считается фаворитом данного противостояния, из-за чего букмекеры выставили на победу невысокий коэффициент 2.42. Гораздо больший коэффициент 2.5 получил футбольный клуб Кукеси, а между ними находится котировка на ничью 3.4.

Прогноз на матч Скендербеу – Кукеси (Чемпионат Албании, матч национального перевентсва, воскресенье, 09 марта):Футбольный клуб Скендербеу получил от букмекеров на свою победу котировку 2.42, а по коэффициенту 2.5 можно сделать ставку на выигрыш ФК Кукеси. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Скендербеу и команды Кукеси наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Скендербеу – Кукеси 09.03.20

Поклонники футбола уже давно ожидают, когда 09 марта на поле выйдут команды Скендербеу и Кукеси. По московскому времени прямая трансляция данного поединка пройдет в 20:00. Интерес к данной встрече возникает еще и потому, что уже два года команды между собой не играли. А в последнем очном противостоянии команды разошлись миром, завершив встречу со счетом 3-3.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда Скендербеу и команда Кукеси выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда Скендербеу и команда Кукеси находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз Скендербеу – Кукеси (09 марта), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Скендербеу и команды Кукеси – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Кукеси – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Кукеси не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Скендербеу, а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Скендербеу

В межсезонье руководство футбольного клуба Скендербеу не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Скендербеу был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Скендербеу может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Кукеси

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Кукеси пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Кукеси сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Кукеси пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Скендербеу – Кукеси

Наиболее интересные матчи для прогнозирования – это матчи, в которых команды стараются победить, причем, победа кровь из носу нужна обеим командам. К таким матчам можно отнести противостояние команды Скендербеу и команды Кукеси. Скоро чемпионат подойдет к концу, а обеим командам, которые находятся в верхушке турнирной таблицы, необходимо набирать очки, чтобы сохранять солидный отрыв от ближайших преследователей, который буквально наступают командам на пятки. Команда Скендербеу и команда Кукеси – это соперники, которые ежегодно сражаются между собой за высокие места в чемпионате, в нынешнем сезоне ситуация остается неизменной, даже за несколько туров до конца чемпионата, эти клубы продолжают вести борьбу. Наши эксперты полагают, что в таком противостоянии стоит рисковать, и делать ставки на то, что в матче будет или удаление, или пенальти. Такие ставки являются оправданными в матчах, где соперники ведут отчаянную борьбу за улучшение позиций в турнирной таблице. Учитывая, что команда Скендербеу и команда Кукеси – это заклятые соперники, данные ставки является полностью оправданными. Относительно фаворита этого противостояния, то здесь сложно что-либо анализировать до начала матча, так как соперники действительно равные. А вот общий тотал предупреждений и нарушений правил мы бы рекомендовали играть на больше, так как матч будет очень грубым с большим количеством провокаций, и арбитр просто не сможет остаться в стороне от происходящего на поле. Общий тотал голов лучше играть на меньше, так как, скорее всего, исход матч решит один единственный гол.

Игра закончится победой Скендербеу — 2.42, нет победителей в игре — 3.4, игра закончится победой Кукеси — 2.5.



Скендербеу — Кукеси. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Албании 09 марта

Хозяевам поля в матче против команды Кукеси будет очень непросто. Напомним, что чемпионат подходит к концу, и сейчас на первый план выходят команды, которые все еще решают свои задачи в турнирной таблице. К таким клубам можно отнести и сегодняшних соперников – футболистов команды Скендербеу и команды Кукеси. Хозяева поля стараются выбирать из зоны вылета, однако пока это получается у них не очень. Несмотря на то, что команда прикладывает в каждом матче максимум усилий, травмы и отсутствие высококлассных футболистов делают свое дело, и команде очень тяжело на равных противостоять более классным футбольным клубам. К таким клубам можно отнести гостей, которые сейчас пытаются занять место в первой части турнирной таблицы, что позволит им квалифицироваться в престижный клубный футбольный турнир. С составом у гостей полный порядок, так же, как и с мотивацией на этот матч. Поэтому футболисты команды Кукеси справедливо идут фаворитами этого матча у букмекеров. Наши эксперты тоже полагают, что гости выиграют в этом матче на классе, поэтому мы рекомендуем делать ставки на победу команды Кукеси в этом матче. Общий тотал голов в игре рекомендуем рассматривать на меньше, так как и хозяева поля, и гости не относятся к тем командам, которые много забивают. А вот общий тотал нарушений правил и желтых карточек лучше рассматривать на больше, игра будет нервной и грубой, поэтому можно сыграть еще и удаление в этом матчей. Общий тотал угловых – непонятен, лучше отказаться от ставок на этот статистический параметр.

«Скендербеу»

Внушительный отрыв от преследователей расслабил футбольный клуб Скендербеу, который начал слишком часто терять очки в последних матчах. В последних шести турах было одно поражение и два ничейных результата, а ведь до этого команда демонстрировала победную серию из пятнадцати туров. Такие потери очков не сильно повлияли на турнирное положение, ведь Скендербеу остается лидером чемпионата, а преимущество над второй строчкой хоть и уменьшилось, но все равно составляет десять очков. Все три матча, которые футбольный клуб Скендербеу не сумел выиграть, были на выезде, а на своем поле команда продолжает побеждать, и предпосылок к тому, что хозяевам в этом кто-то сможет помешать, пока нет. Лидер обладает одной из самых надежных линий обороны, а также великолепно играет в нападении, в среднем радуя своих болельщиков тремя мячами за игру. Серьезных кадровых потерь нет, ведь хоть и травмировано два опытных защитника, но они в этом сезоне выходили в основном на замену.



«Кукеси»

С каждым сезоном футбольный клуб Кукеси все хуже стартует, а на этот раз начало было просто провальным, ведь первыми очками получилось разжиться лишь в восьмом туре. По ходу этого сезона в команде было уже две тренерские отставки, а последний наставник все же смог немного улучшить игру, ведь если раньше гости находились на дне турнирной таблицы, то сейчас уже идут четырнадцатыми, немного опережая зону вылета. Правда, большинство очков набирается на домашней арене, а вот на выезде команда слишком много пропускает, да и забивает крайне редко. Тем не менее, с данным наставником футбольный клуб Кукеси проиграл лишь один раз в шести турах, одержав две победы. Дисквалификация помешает сыграть левому и центральному полузащитникам, а в лазарете пребывают правый защитник и резервный голкипер.

Статистика и личные встречи

Для экспертов нашего ресурса матч, в котором соперниками будут команда Скендербеу и команда Кукеси был очень интересен для прогнозирования. Сейчас оба клуба ведут борьбу в турнирной таблице. Несмотря на то, что обе команды являются грандами современного футбола, сейчас дела у них обстоят не лучшим образом, так как команды рискуют пролететь мимо не только чемпионской гонки, но и мимо высоких мест в турнирной таблице, дающих право на попадание в престижный клубный турнир на будущий год. По словам менеджеров клубов, сейчас перед командами стоит задача продемонстрировать свой максимум и любой ценой постараться завоевать путевку на этот турнир, поэтому матч между двумя претендентами должен получиться очень напряженным. Учитывая, что между собой эти команды всегда играют в защитный футбол, стараясь максимально концентрировать игру в центре поля, и не допускать острых атак на ворота друг друга, то вряд ли сегодня менеджеры станут использовать другую тактику, тем более что по разным причинам командам не смогут помочь их некоторые лидеры. Мы полагаем, что исход матча будет решен благодаря одному точному удару, причем, сразу сказать, футболистам какой команды удастся забить победный мяч – очень сложно, так как, исходя из текущего положения дел, матч команды Скендербеу и команды Кукеси – это матч равных соперников. Наши эксперты постарались спрогнозировать не только исход этого матч, но сделали прогнозы на статистику, ниже можно с ними ознакомиться. Ждем интересного и непредсказуемого противостояния от команды Скендербеу и команды Кукеси.

«Скендербеу» — «Кукеси»: кто фаворит грядущей встречи?

Скендербеу — Кукеси. Прогноз на футбол (09.03.20)

Благодаря любопытной информации, которую удалось найти экспертам нашего ресурса, мы смогли верно оценить шансы команд, встречающихся между собой в очередном туре известного футбольного чемпионата. Речь идет о противостоянии команды Скендербеу и команды Кукеси. Напомним, что в настоящий момент оба клуба обладают неплохими шансами на то, чтобы по итогам сезона занять высокое место в турнирной таблице, дающее право выступать в престижном клубном турнире в будущем сезоне. Однако, наши эксперты смогли найти любопытную информацию, благодаря которой мы выяснили, что гости не горят желанием выступать одновременно на несколько фронтов. Из этого следует, что победа команды Скендербеу в этом матче выглядит отличной ставкой, которую мы рекомендуем всем любителям футбола. Общий тотал забитых голов в этой игре мы тоже рассматриваем на больше. Скорее всего, оба клуба забьют в этой игре, однако хозяева в итоге окажутся сильнее. Так что, можно делать и ставки на то, что в матче забьют обе команды. Общий тотал желтых карточек стоит рассмотреть на больше, так как это принципиальный матч, а все принципиальные матчи играются на больше. А вот угловых в этом матче не будет много, так как букмекеры весьма завысили общий тотал, забыв, видимо, что и команда Скендербеу, и команда Кукеси не используют фланги, предпочитая атаковать через центр. Так что, общий тотал угловых на меньше – тоже отличная ставка, которую можно смело заигрывать в этом матче. Хотя, все же, лучше играть победу команды Скендербеу.

Скендербеу — Кукеси: в ожидании «стандартов»

Для большинства любителей футбол, которые отправляются на стадионы, чтобы поддержать любимую команду, ставки на спорт – развлечение. Болельщик идет на футбол, и по пути заходит в кассу букмекерской конторы, где выбирает одно или несколько событий, на которые делает ставку. Причем, общий анализ и выбор ставки занимает не более нескольких минут. Всего за несколько минут человек успевает проанализировать и выбрать наиболее оптимальную ставку на тот или иной исход футбольного матча. Это поразительно. Экспертам нашего ресурса для этого требуется не менее нескольких часов, так как мы должны определить риски, взвесить все за и против, тщательно проанализировать все доступные статистические данные. Именно это отличает профессионалов от любителей. Прогнозы наших экспертов имеют высокую вероятность проходимости, а на длительной дистанции ставки по нашим прогнозам способны принести солидный плюс. Ставки же для развлечения, подобные тем, которые мы описали выше – приведут лишь к пустой трате времени и денег. Вам выбирать, во что вкладывать свои время и деньги.

С данными наставниками футбольные клубы Скендербеу и Кукеси перешли к более оборонительной манере игры, так что вряд ли зрители на трибунах станут свидетелями результативного матча. Эксперты предлагают поставить на тотал менее 2.5 голов.

Скендербеу – Кукеси: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Скендербеу и команда Кукеси являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.