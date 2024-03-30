«Том Кризи (Анг)» – «Амир Малекпур (Шве)». 30.03.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Том Кризи (Анг) — Амир Малекпур (Шве) на 30-го марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Том Кризи (Анг) и Амир Малекпур (Шве) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:00.

В 20:00 по московскому времени Том Кризи (Анг) и Амир Малекпур (Шве) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 30-го марта, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Том Кризи (Анг) и Амир Малекпур (Шве) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Том Кризи (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Том Кризи (Анг) — Амир Малекпур (Шве):

победа Том Кризи (Анг) – 0, ничья – 0, победа Амир Малекпур (Шве) – 0

Прогноз на матч Том Кризи (Анг) – Амир Малекпур (Шве) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30-го марта :

Букмекерские конторы на бой Том Кризи (Анг) — Амир Малекпур (Шве) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Том Кризи (Анг) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Том Кризи (Анг) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Том Кризи (Анг) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Том Кризи (Анг) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Том Кризи (Анг) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Том Кризи (Анг) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Амир Малекпур (Шве) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Амир Малекпур (Шве) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Амир Малекпур (Шве) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Амир Малекпур (Шве) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Амир Малекпур (Шве) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Том Кризи (Анг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Том Кризи (Анг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Том Кризи (Анг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Том Кризи (Анг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Амир Малекпур (Шве) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Амир Малекпур (Шве) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Амир Малекпур (Шве) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Амир Малекпур (Шве) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Амир Малекпур (Шве) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Амир Малекпур (Шве) должен задуматься о своей обороне.

Том Кризи (Анг) – Амир Малекпур (Шве) 30.03.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Том Кризи (Анг) и Амир Малекпур (Шве). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Том Кризи (Анг) и Амир Малекпур (Шве). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Том Кризи (Анг) и Амир Малекпур (Шве) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Том Кризи (Анг) и Амир Малекпур (Шве) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Том Кризи (Анг) и Амир Малекпур (Шве), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Том Кризи (Анг) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Том Кризи (Анг) — Амир Малекпур (Шве) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Амир Малекпур (Шве) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Том Кризи (Анг)

Том Кризи (Анг) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Том Кризи (Анг) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Том Кризи (Анг) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Том Кризи (Анг) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Том Кризи (Анг) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Амир Малекпур (Шве)

Сейчас Амир Малекпур (Шве) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Амир Малекпур (Шве) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Амир Малекпур (Шве) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Амир Малекпур (Шве) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Амир Малекпур (Шве) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Том Кризи (Анг) — Амир Малекпур (Шве). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30-го марта

Несмотря на то, что Том Кризи (Анг) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Амир Малекпур (Шве) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Том Кризи (Анг) является очевидным фаворитом, ведь Амир Малекпур (Шве) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://evolvegame.ru/cat1-775631-segodnya-match-ural-snipers-ural-warriors-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-29-03-24/

http://rockaluga.ru/cat4-1047529-al-ittifak-dammam-al-ahli-dzhidda-prognoz-specialista-na-match-29-03-24/