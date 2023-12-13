«Марк Дикинсон (Вел)» – «Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон)». 31.03.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Марк Дикинсон (Вел) проведет 31-го марта, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 12:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 31-го марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Марк Дикинсон (Вел) — Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон). По Москве начало данного поединка будет в 12:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марк Дикинсон (Вел) — Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон):

победа Марк Дикинсон (Вел) – 3.365, ничья – 17, победа Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) – 1.34

Прогноз на матч Марк Дикинсон (Вел) – Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) Бои, титульный бой, 31-го марта :

По коэффициенту 3.365 ставить на то, что выиграет Марк Дикинсон (Вел) не очень выгодно, а вот Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.34.

История личных встреч

В профессиональной карьере Марк Дикинсон (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Марк Дикинсон (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Марк Дикинсон (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Марк Дикинсон (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Марк Дикинсон (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Марк Дикинсон (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Марк Дикинсон (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Марк Дикинсон (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Марк Дикинсон (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Марк Дикинсон (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Марк Дикинсон (Вел) – Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) 31.03.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Марк Дикинсон (Вел) и Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Марк Дикинсон (Вел) и Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Марк Дикинсон (Вел) и Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Марк Дикинсон (Вел) и Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Марк Дикинсон (Вел) — Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Марк Дикинсон (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Марк Дикинсон (Вел) — Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Марк Дикинсон (Вел)

Свою самую выдающуюся победу Марк Дикинсон (Вел) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Марк Дикинсон (Вел) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Марк Дикинсон (Вел) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Марк Дикинсон (Вел) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Марк Дикинсон (Вел) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон)

Уже несколько лет Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Марк Дикинсон (Вел) — Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон). Прогноз и ставки на матч. Бои 31-го марта

В этом поединке Марк Дикинсон (Вел) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Марк Дикинсон (Вел) — Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Марк Дикинсон (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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