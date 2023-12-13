«Мануэль Флорес (США)» – «Альберто Гевара (Мек)». 05.04.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 05-го апреля 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Мануэль Флорес (США) — Альберто Гевара (Мек). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Мануэль Флорес (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 05-го апреля 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Мануэль Флорес (США) — Альберто Гевара (Мек). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мануэль Флорес (США) — Альберто Гевара (Мек):

победа Мануэль Флорес (США) – 0, ничья – 0, победа Альберто Гевара (Мек) – 0

Прогноз на матч Мануэль Флорес (США) – Альберто Гевара (Мек) Бои, титульный бой, 05-го апреля 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Мануэль Флорес (США) станет победителем боя. Если выиграет Альберто Гевара (Мек), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мануэль Флорес (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мануэль Флорес (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мануэль Флорес (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мануэль Флорес (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мануэль Флорес (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мануэль Флорес (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Альберто Гевара (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Альберто Гевара (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Альберто Гевара (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Альберто Гевара (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Альберто Гевара (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Мануэль Флорес (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мануэль Флорес (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мануэль Флорес (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мануэль Флорес (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мануэль Флорес (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мануэль Флорес (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Альберто Гевара (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Альберто Гевара (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Альберто Гевара (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Альберто Гевара (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Альберто Гевара (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Альберто Гевара (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Мануэль Флорес (США) – Альберто Гевара (Мек) 05.04.24

Появление на ринге таких бойцов, как Мануэль Флорес (США) и Альберто Гевара (Мек) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мануэль Флорес (США) и Альберто Гевара (Мек). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Мануэль Флорес (США) и Альберто Гевара (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Мануэль Флорес (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Альберто Гевара (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Мануэль Флорес (США) и Альберто Гевара (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Мануэль Флорес (США) и Альберто Гевара (Мек), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Альберто Гевара (Мек) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Мануэль Флорес (США)

На самом деле Мануэль Флорес (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Мануэль Флорес (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Мануэль Флорес (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Мануэль Флорес (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Мануэль Флорес (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Альберто Гевара (Мек)

В данный момент Альберто Гевара (Мек) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Альберто Гевара (Мек) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Альберто Гевара (Мек) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Альберто Гевара (Мек) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Мануэль Флорес (США) — Альберто Гевара (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 05-го апреля 2024 года

В настоящее время Мануэль Флорес (США) и Альберто Гевара (Мек) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Мануэль Флорес (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Мануэль Флорес (США) легко справится с таким соперником, как Альберто Гевара (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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