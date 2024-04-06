«Джейкоб Смит (Вел)» – «Денис Пурич (БиГ)». 06.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джейкоб Смит (Вел) — Денис Пурич (БиГ) на 06.04.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джейкоб Смит (Вел) и Денис Пурич (БиГ) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 04:15.

Стало известно, что именно 06.04.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джейкоб Смит (Вел) — Денис Пурич (БиГ). По Москве начало данного поединка будет в 04:15, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейкоб Смит (Вел) — Денис Пурич (БиГ):

победа Джейкоб Смит (Вел) – 0, ничья – 0, победа Денис Пурич (БиГ) – 0

Прогноз на матч Джейкоб Смит (Вел) – Денис Пурич (БиГ) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06.04.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Джейкоб Смит (Вел) не очень выгодно, а вот Денис Пурич (БиГ) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Джейкоб Смит (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джейкоб Смит (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джейкоб Смит (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джейкоб Смит (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Денис Пурич (БиГ) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Денис Пурич (БиГ) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Денис Пурич (БиГ) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Денис Пурич (БиГ) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Денис Пурич (БиГ) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Джейкоб Смит (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джейкоб Смит (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джейкоб Смит (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джейкоб Смит (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джейкоб Смит (Вел) валится с ног. К тому же, Джейкоб Смит (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джейкоб Смит (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Денис Пурич (БиГ) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Денис Пурич (БиГ) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Денис Пурич (БиГ) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Денис Пурич (БиГ) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Денис Пурич (БиГ), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джейкоб Смит (Вел) – Денис Пурич (БиГ) 06.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джейкоб Смит (Вел) и Денис Пурич (БиГ). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Джейкоб Смит (Вел) и Денис Пурич (БиГ) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джейкоб Смит (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Денис Пурич (БиГ) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джейкоб Смит (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Денис Пурич (БиГ) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джейкоб Смит (Вел).

Спортивные прогнозисты считают, что Джейкоб Смит (Вел) в данный момент сильнее, нежели Денис Пурич (БиГ), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джейкоб Смит (Вел)

Как бы Джейкоб Смит (Вел) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Джейкоб Смит (Вел) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Джейкоб Смит (Вел) дрался на ринге только с представителями своей страны. Джейкоб Смит (Вел) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Джейкоб Смит (Вел) совершенно не работает над собственной защитой.

Денис Пурич (БиГ)

Никаких высот Денис Пурич (БиГ) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Денис Пурич (БиГ) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Денис Пурич (БиГ) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Денис Пурич (БиГ) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Джейкоб Смит (Вел) — Денис Пурич (БиГ). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06.04.2024

В настоящее время Джейкоб Смит (Вел) и Денис Пурич (БиГ) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Джейкоб Смит (Вел) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джейкоб Смит (Вел) будет намного сильнее, чем Денис Пурич (БиГ), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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