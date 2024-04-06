«Джукия Иимура (Япо)» – «Юга Иноуэ (Япо)». 06.04.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 06.04.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джукия Иимура (Япо) — Юга Иноуэ (Япо). На ринге его участники появятся в 09:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джукия Иимура (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 09:00 по московскому времени Джукия Иимура (Япо) и Юга Иноуэ (Япо) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 06.04.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джукия Иимура (Япо) и Юга Иноуэ (Япо) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джукия Иимура (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джукия Иимура (Япо) — Юга Иноуэ (Япо):

победа Джукия Иимура (Япо) – 0, ничья – 0, победа Юга Иноуэ (Япо) – 0

Прогноз на матч Джукия Иимура (Япо) – Юга Иноуэ (Япо) Бои, титульный бой, 06.04.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Джукия Иимура (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Юга Иноуэ (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джукия Иимура (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джукия Иимура (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джукия Иимура (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джукия Иимура (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джукия Иимура (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Юга Иноуэ (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Юга Иноуэ (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Юга Иноуэ (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Юга Иноуэ (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Юга Иноуэ (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Джукия Иимура (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джукия Иимура (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джукия Иимура (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джукия Иимура (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джукия Иимура (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джукия Иимура (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Юга Иноуэ (Япо) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Юга Иноуэ (Япо) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Юга Иноуэ (Япо) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Юга Иноуэ (Япо) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джукия Иимура (Япо) – Юга Иноуэ (Япо) 06.04.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джукия Иимура (Япо) и Юга Иноуэ (Япо) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джукия Иимура (Япо) и Юга Иноуэ (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джукия Иимура (Япо) и Юга Иноуэ (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джукия Иимура (Япо) и Юга Иноуэ (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джукия Иимура (Япо) — Юга Иноуэ (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джукия Иимура (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Джукия Иимура (Япо) — Юга Иноуэ (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Юга Иноуэ (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джукия Иимура (Япо)

В своей профессиональной карьере Джукия Иимура (Япо) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Джукия Иимура (Япо) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Джукия Иимура (Япо) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Джукия Иимура (Япо) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Джукия Иимура (Япо) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Юга Иноуэ (Япо)

На сегодняшний день Юга Иноуэ (Япо) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Юга Иноуэ (Япо) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Юга Иноуэ (Япо) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Юга Иноуэ (Япо) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Джукия Иимура (Япо) — Юга Иноуэ (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 06.04.2024

В этом поединке Джукия Иимура (Япо) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Юга Иноуэ (Япо), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джукия Иимура (Япо) будет намного сильнее, чем Юга Иноуэ (Япо), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://rockaluga.ru/cat0-928175-prognoz-melikarperes-linettchzhan-04-04-2024-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat4-779839-segodnya-match-seynt-meris-gelz-grand-kanon-antelops-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-05-04-24/