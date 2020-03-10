Нил/Хориски — Гумуля/Ромпис. Прогноз, ставки на матч. ITF (12.03.20)

12.03.2020 в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Нил/Хориски , а противостоять в этом поединке будет Гумуля/Ромпис.



12.03.2020 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Нил/Хориски и Гумуля/Ромпис. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 02:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Нил/Хориски может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нил/Хориски — Гумуля/Ромпис:

Нил/Хориски имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 12.03.2020 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гумуля/Ромпис. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 02:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Нил/Хориски имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Нил/Хориски

В этом сезоне Нил/Хориски показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Нил/Хориски сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Нил/Хориски еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Нил/Хориски обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Нил/Хориски играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Нил/Хориски любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Гумуля/Ромпис

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Гумуля/Ромпис в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Гумуля/Ромпис уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Гумуля/Ромпис уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Гумуля/Ромпис обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Нил/Хориски — Гумуля/Ромпис. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.03.20)

Нил/Хориски

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Нил/Хориски, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Нил/Хориски уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Нил/Хориски старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Нил/Хориски, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Нил/Хориски не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Нил/Хориски все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Нил/Хориски точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гумуля/Ромпис

На этом турнире Гумуля/Ромпис играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гумуля/Ромпис какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гумуля/Ромпис уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гумуля/Ромпис много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гумуля/Ромпис сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гумуля/Ромпис не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Нил/Хориски — Гумуля/Ромпис Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Нил/Хориски и Гумуля/Ромпис аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Нил/Хориски и Гумуля/Ромпис обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Нил/Хориски и Гумуля/Ромпис постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Нил/Хориски — Гумуля/Ромпис: в ожидании «эйсов»

Нил/Хориски и Гумуля/Ромпис которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Нил/Хориски имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гумуля/Ромпис хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Нил/Хориски. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гумуля/Ромпис умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Нил/Хориски довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гумуля/Ромпис вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Нил/Хориски.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нил/Хориски — Гумуля/Ромпис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Нил/Хориски и Гумуля/Ромпис сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Нил/Хориски, и Гумуля/Ромпис будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-255260-prognozy-i-stavki-na-match-sinegore-kokshetau-aktobe-11-03-20/