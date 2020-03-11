Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Канзас Стэйт Уайлдкэтс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.03.20)

Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Канзас Стэйт Уайлдкэтс (12-го марта 2020 года), ставки и коэффициенты

12-го марта 2020 года в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз примет соперника по национальному первенству Канзас Стэйт Уайлдкэтс.



12-го марта 2020 года состоится баскетбольный матч Техас Кристэн Хорнд Фрогз – Канзас Стэйт Уайлдкэтс, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 04:30. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Канзас Стэйт Уайлдкэтс:

Принципиальный баскетбольный поединок Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Канзас Стэйт Уайлдкэтс назначен на 12-го марта 2020 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 04:30 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Техас Кристэн Хорнд Фрогз

Баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Канзас Стэйт Уайлдкэтс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Канзас Стэйт Уайлдкэтс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Канзас Стэйт Уайлдкэтс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

«Техас Кристэн Хорнд Фрогз» — «Канзас Стэйт Уайлдкэтс»: прогноз автора

На 12-го марта 2020 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Канзас Стэйт Уайлдкэтс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Канзас Стэйт Уайлдкэтс удалось одержать победу у себя дома.



Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Канзас Стэйт Уайлдкэтс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.03.20)

Техас Кристэн Хорнд Фрогз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Техас Кристэн Хорнд Фрогз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Канзас Стэйт Уайлдкэтс

В прошлом матче баскетбольный клуб Канзас Стэйт Уайлдкэтс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Канзас Стэйт Уайлдкэтс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Канзас Стэйт Уайлдкэтс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Канзас Стэйт Уайлдкэтс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 12-го марта 2020 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Канзас Стэйт Уайлдкэтс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Канзас Стэйт Уайлдкэтс: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Канзас Стэйт Уайлдкэтс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Канзас Стэйт Уайлдкэтс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Канзас Стэйт Уайлдкэтс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Канзас Стэйт Уайлдкэтс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Канзас Стэйт Уайлдкэтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Канзас Стэйт Уайлдкэтс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Канзас Стэйт Уайлдкэтс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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