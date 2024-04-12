«Лоик Таджан (Фра)» – «Терри Ле Кувьюр (Фра)». 12.04.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 12.04.2024 должен состояться бой Лоик Таджан (Фра) — Терри Ле Кувьюр (Фра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Лоик Таджан (Фра) и Терри Ле Кувьюр (Фра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Лоик Таджан (Фра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 12.04.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Терри Ле Кувьюр (Фра), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лоик Таджан (Фра) — Терри Ле Кувьюр (Фра):

победа Лоик Таджан (Фра) – 0, ничья – 0, победа Терри Ле Кувьюр (Фра) – 0

Прогноз на матч Лоик Таджан (Фра) – Терри Ле Кувьюр (Фра) Бои, титульный бой, 12.04.2024 :

Так как Лоик Таджан (Фра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Терри Ле Кувьюр (Фра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Лоик Таджан (Фра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Лоик Таджан (Фра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Лоик Таджан (Фра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Лоик Таджан (Фра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Терри Ле Кувьюр (Фра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Терри Ле Кувьюр (Фра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Терри Ле Кувьюр (Фра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Терри Ле Кувьюр (Фра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Терри Ле Кувьюр (Фра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Лоик Таджан (Фра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Лоик Таджан (Фра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Лоик Таджан (Фра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Лоик Таджан (Фра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Лоик Таджан (Фра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Лоик Таджан (Фра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Терри Ле Кувьюр (Фра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Терри Ле Кувьюр (Фра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Терри Ле Кувьюр (Фра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Терри Ле Кувьюр (Фра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Терри Ле Кувьюр (Фра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Лоик Таджан (Фра) – Терри Ле Кувьюр (Фра) 12.04.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Лоик Таджан (Фра) и Терри Ле Кувьюр (Фра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Лоик Таджан (Фра) и Терри Ле Кувьюр (Фра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Лоик Таджан (Фра) и Терри Ле Кувьюр (Фра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Лоик Таджан (Фра) и Терри Ле Кувьюр (Фра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Лоик Таджан (Фра) — Терри Ле Кувьюр (Фра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Терри Ле Кувьюр (Фра) выиграет нокаутом.

Титульный бой Лоик Таджан (Фра) — Терри Ле Кувьюр (Фра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Терри Ле Кувьюр (Фра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Лоик Таджан (Фра)

Как бы Лоик Таджан (Фра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Лоик Таджан (Фра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Лоик Таджан (Фра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Лоик Таджан (Фра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Лоик Таджан (Фра) совершенно не работает над собственной защитой.

Терри Ле Кувьюр (Фра)

Терри Ле Кувьюр (Фра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Терри Ле Кувьюр (Фра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Терри Ле Кувьюр (Фра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Терри Ле Кувьюр (Фра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Терри Ле Кувьюр (Фра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Лоик Таджан (Фра) — Терри Ле Кувьюр (Фра). Прогноз и ставки на матч. Бои 12.04.2024

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Лоик Таджан (Фра) — Терри Ле Кувьюр (Фра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Лоик Таджан (Фра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Лоик Таджан (Фра) — Терри Ле Кувьюр (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Лоик Таджан (Фра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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