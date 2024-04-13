«Садибу Су (Шве)» – «Джошуа Дасильвейра (США)». 13.04.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Садибу Су (Шве) проведет 13-го апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Джошуа Дасильвейра (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 05:00 по московскому времени Садибу Су (Шве) и Джошуа Дасильвейра (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13-го апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Садибу Су (Шве) и Джошуа Дасильвейра (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Садибу Су (Шве).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Садибу Су (Шве) — Джошуа Дасильвейра (США):

победа Садибу Су (Шве) – 0, ничья – 0, победа Джошуа Дасильвейра (США) – 0

Прогноз на матч Садибу Су (Шве) – Джошуа Дасильвейра (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Садибу Су (Шве) станет победителем боя. Если выиграет Джошуа Дасильвейра (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Садибу Су (Шве) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Садибу Су (Шве) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Садибу Су (Шве) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Садибу Су (Шве) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Джошуа Дасильвейра (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джошуа Дасильвейра (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джошуа Дасильвейра (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джошуа Дасильвейра (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джошуа Дасильвейра (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Садибу Су (Шве) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Садибу Су (Шве) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Садибу Су (Шве) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Садибу Су (Шве) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Садибу Су (Шве) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Садибу Су (Шве) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Джошуа Дасильвейра (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джошуа Дасильвейра (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джошуа Дасильвейра (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джошуа Дасильвейра (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джошуа Дасильвейра (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Садибу Су (Шве) – Джошуа Дасильвейра (США) 13.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Садибу Су (Шве) и Джошуа Дасильвейра (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Садибу Су (Шве) и Джошуа Дасильвейра (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Садибу Су (Шве) и Джошуа Дасильвейра (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Садибу Су (Шве) и Джошуа Дасильвейра (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Садибу Су (Шве) и Джошуа Дасильвейра (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Садибу Су (Шве) и Джошуа Дасильвейра (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Садибу Су (Шве) и Джошуа Дасильвейра (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джошуа Дасильвейра (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Садибу Су (Шве)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Садибу Су (Шве) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Садибу Су (Шве) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Садибу Су (Шве) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Садибу Су (Шве) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Джошуа Дасильвейра (США)

Уже несколько лет Джошуа Дасильвейра (США) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Джошуа Дасильвейра (США) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Джошуа Дасильвейра (США) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Садибу Су (Шве) — Джошуа Дасильвейра (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го апреля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Садибу Су (Шве) — Джошуа Дасильвейра (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Садибу Су (Шве) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Садибу Су (Шве) — Джошуа Дасильвейра (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джошуа Дасильвейра (США) выиграет нокаутом.

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