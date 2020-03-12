Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.03.20)

Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (13-го марта 2020 года), ставки и коэффициенты

13-го марта 2020 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос примет соперника по национальному первенству Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос – Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 04:00 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 13-го марта 2020 года и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс.



Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. Данный поединок будет сыгран 13-го марта 2020 года, а по московскому времени его начало состоится в 04:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

Президент баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос» — «Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс, который организаторы собираются провести 13-го марта 2020 года. По московскому времени начало данной игры будет в 04:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос.



Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.03.20)

Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос

В этом сезоне баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

В прошлом матче баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 13-го марта 2020 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс: гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat1-255876-prognoz-na-match-pol-vattanakul-aleksandar-lazarov-12-03-20/