Дуссин/Жонот — Бергер/Геньер. Прогноз, ставки на матч (16.04.24)

16-го апреля в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дуссин/Жонот , а противостоять в этом поединке будет Бергер/Геньер.



Так как Дуссин/Жонот в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Бергер/Геньер, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 16-го апреля. Но, доказать обратное Дуссин/Жонот все же сможет в 17:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Дуссин/Жонот — Бергер/Геньер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16-го апреля откроет его противостояние Дуссин/Жонот — Бергер/Геньер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:00 по МСК, то есть до начала игры. Дуссин/Жонот и Бергер/Геньер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бергер/Геньер может гордиться семью победами, а вот Дуссин/Жонот имеет только пять выигранных встреч.

Дуссин/Жонот

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Дуссин/Жонот находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Дуссин/Жонот является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Дуссин/Жонот умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Дуссин/Жонот обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Дуссин/Жонот может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бергер/Геньер

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Бергер/Геньерв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Бергер/Геньер играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Бергер/Геньер держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Бергер/Геньер демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Бергер/Геньер находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Дуссин/Жонот — Бергер/Геньер

Длительное время Дуссин/Жонот и Бергер/Геньер не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Дуссин/Жонот и Бергер/Геньер. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Дуссин/Жонот — Бергер/Геньер 16-го апреля

Дуссин/Жонот

В этом сезоне Дуссин/Жонот демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Дуссин/Жонот уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Дуссин/Жонот любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Дуссин/Жонот часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Дуссин/Жонот умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Бергер/Геньер

В этом сезоне Бергер/Геньер действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Бергер/Геньер обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Бергер/Геньер не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Бергер/Геньер не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Бергер/Геньер имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Дуссин/Жонот — Бергер/Геньер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Дуссин/Жонот и Бергер/Геньер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Дуссин/Жонот и Бергер/Геньер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Дуссин/Жонот и Бергер/Геньер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Дуссин/Жонот и Бергер/Геньер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Дуссин/Жонот — Бергер/Геньер: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Дуссин/Жонот имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Дуссин/Жонот и Бергер/Геньер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бергер/Геньер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Дуссин/Жонот превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бергер/Геньер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Дуссин/Жонот гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дуссин/Жонот — Бергер/Геньер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Дуссин/Жонот и Бергер/Геньер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Дуссин/Жонот, и Бергер/Геньер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-788042-stavki-na-match-gomesponshe-kaukovaltahulme-prognoz-na-tennis-ot-16-04-24/