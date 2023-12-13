Арыстанбекова/Кенжибаева — Аманкельди/Аубакирова. Прогноз, ставки на матч (17.04.24)

17 апреля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Арыстанбекова/Кенжибаева , а противостоять в этом поединке будет Аманкельди/Аубакирова.



Теннисное противостояние Арыстанбекова/Кенжибаева — Аманкельди/Аубакирова пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 17 апреля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Арыстанбекова/Кенжибаева является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арыстанбекова/Кенжибаева — Аманкельди/Аубакирова:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 17 апреля, ведь именно в этот день на корте встречаются Арыстанбекова/Кенжибаева и Аманкельди/Аубакирова. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Арыстанбекова/Кенжибаева имеет на своем счету три победы, Аманкельди/Аубакирова может похвастаться четырьмя.

Арыстанбекова/Кенжибаева

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Арыстанбекова/Кенжибаева находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Арыстанбекова/Кенжибаева является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Арыстанбекова/Кенжибаева умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Арыстанбекова/Кенжибаева обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Арыстанбекова/Кенжибаева может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Аманкельди/Аубакирова

Во взрослом туре Аманкельди/Аубакирова проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Аманкельди/Аубакирова пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Аманкельди/Аубакирова предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Аманкельди/Аубакирова еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Арыстанбекова/Кенжибаева — Аманкельди/Аубакирова. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Арыстанбекова/Кенжибаева и Аманкельди/Аубакирова – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Арыстанбекова/Кенжибаева — Аманкельди/Аубакирова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.04.24)

Арыстанбекова/Кенжибаева

Несмотря на внушительный возраст, Арыстанбекова/Кенжибаева демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Арыстанбекова/Кенжибаева гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Арыстанбекова/Кенжибаева обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Арыстанбекова/Кенжибаева снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Арыстанбекова/Кенжибаева может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Аманкельди/Аубакирова

Несмотря на свой молодой возраст, Аманкельди/Аубакирова демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Аманкельди/Аубакирова уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Аманкельди/Аубакирова станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Аманкельди/Аубакирова, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Аманкельди/Аубакирова умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Аманкельди/Аубакирова имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Арыстанбекова/Кенжибаева — Аманкельди/Аубакирова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Арыстанбекова/Кенжибаева и Аманкельди/Аубакирова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Арыстанбекова/Кенжибаева и Аманкельди/Аубакирова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Арыстанбекова/Кенжибаева, и Аманкельди/Аубакирова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Арыстанбекова/Кенжибаева — Аманкельди/Аубакирова: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Арыстанбекова/Кенжибаева и Аманкельди/Аубакирова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Арыстанбекова/Кенжибаева имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Аманкельди/Аубакирова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Арыстанбекова/Кенжибаева. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Аманкельди/Аубакирова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Арыстанбекова/Кенжибаева довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Аманкельди/Аубакирова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Арыстанбекова/Кенжибаева.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арыстанбекова/Кенжибаева — Аманкельди/Аубакирова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Арыстанбекова/Кенжибаева и Аманкельди/Аубакирова.



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