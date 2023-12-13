Саша Геймард Вейенбург — Томас Куррас Абасоло. Прогноз, ставки на матч (17.04.24)

17-го апреля 2024 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Саша Геймард Вейенбург , а противостоять в этом поединке будет Томас Куррас Абасоло.



Так как Саша Геймард Вейенбург в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Томас Куррас Абасоло, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 17-го апреля 2024 года. Но, доказать обратное Саша Геймард Вейенбург все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Саша Геймард Вейенбург — Томас Куррас Абасоло:

В 11:00 по Москве Саша Геймард Вейенбург выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Томас Куррас Абасоло. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 17-го апреля 2024 года. Саша Геймард Вейенбург не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Саша Геймард Вейенбург

Болельщики ожидали, что на этом турнире Саша Геймард Вейенбург продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Саша Геймард Вейенбург в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Саша Геймард Вейенбург сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Саша Геймард Вейенбург немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Томас Куррас Абасоло

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Томас Куррас Абасоло на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Томас Куррас Абасоло демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Томас Куррас Абасоло имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Томас Куррас Абасоло намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Томас Куррас Абасоло не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Томас Куррас Абасоло будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Томас Куррас Абасоло и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Томас Куррас Абасоло умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Саша Геймард Вейенбург и Томас Куррас Абасоло – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Саша Геймард Вейенбург — Томас Куррас Абасоло. Прогноз, ставки на матч(17.04.24)

Саша Геймард Вейенбург

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Саша Геймард Вейенбург, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Саша Геймард Вейенбург уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Саша Геймард Вейенбург старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Саша Геймард Вейенбург, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Саша Геймард Вейенбург не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Саша Геймард Вейенбург все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Саша Геймард Вейенбург точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Томас Куррас Абасоло

Выступать в зале Томас Куррас Абасоло не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Томас Куррас Абасоло старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Томас Куррас Абасоло принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Томас Куррас Абасоло демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Томас Куррас Абасоло даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Томас Куррас Абасоло хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Саша Геймард Вейенбург — Томас Куррас Абасоло Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Саша Геймард Вейенбург и Томас Куррас Абасоло, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Саша Геймард Вейенбург и Томас Куррас Абасоло играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Саша Геймард Вейенбург, и Томас Куррас Абасоло неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Саша Геймард Вейенбург — Томас Куррас Абасоло: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Саша Геймард Вейенбург и Томас Куррас Абасоло, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Саша Геймард Вейенбург и Томас Куррас Абасоло уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Саша Геймард Вейенбург — Томас Куррас Абасоло. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Саша Геймард Вейенбург и Томас Куррас Абасоло.



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