Ушуан Чжен — Цзян Ван. Прогноз, ставки на матч (18.04.24)

18.04.2024 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ушуан Чжен , а противостоять в этом поединке будет Цзян Ван.



Теннисное противостояние Ушуан Чжен — Цзян Ван пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 18.04.2024. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 05:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Ушуан Чжен является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Ушуан Чжен — Цзян Ван. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 18.04.2024, так что в разделе тенниса можно найти поединок Ушуан Чжен — Цзян Ван. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 05:00 по Москве, пока не начался поединок. Ушуан Чжен и Цзян Ван еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Ушуан Чжен

В этом сезоне Ушуан Чжен демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Ушуан Чжен снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Ушуан Чжен является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Ушуан Чжен не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Ушуан Чжен еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Цзян Ван

Во взрослом туре Цзян Ван проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Цзян Ван пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Цзян Ван предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Цзян Ван еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Ушуан Чжен» — «Цзян Ван»: прогноз автора

Ушуан Чжен и Цзян Ван – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Ушуан Чжен — Цзян Ван. Прогноз, ставки на матч(18.04.24)

Ушуан Чжен

В этом сезоне Ушуан Чжен демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ушуан Чжен уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ушуан Чжен любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ушуан Чжен часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ушуан Чжен умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Цзян Ван

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Цзян Ван все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Цзян Ван сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Цзян Ван все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Цзян Ван предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Ушуан Чжен — Цзян Ван Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ушуан Чжен и Цзян Ван. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ушуан Чжен — Цзян Ван: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Ушуан Чжен и Цзян Ван из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Цзян Ван относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Цзян Ван проводит второй или третий матч. А вот Ушуан Чжен как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Ушуан Чжен, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Ушуан Чжен без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Ушуан Чжен вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ушуан Чжен — Цзян Ван. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ушуан Чжен и Цзян Ван. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ушуан Чжен и для Цзян Ван, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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