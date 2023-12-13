«Каймуккао Вор Чаккравут (Таи)» – «Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи)». 19.04.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) проведет 19-го апреля 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 19-го апреля 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи), так что вряд ли в 15:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) — Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи):

победа Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) – 0, ничья – 0, победа Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) – 0

Прогноз на матч Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) – Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го апреля 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) может и не устоять на ногах.

Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) должен быть в хорошей физической форме. Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) валится с ног. К тому же, Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) – Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) 19.04.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) и Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) и Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) и Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) и Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) будет намного сильнее, чем Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) в данный момент сильнее, нежели Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Каймуккао Вор Чаккравут (Таи)

Как бы Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) дрался на ринге только с представителями своей страны. Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) совершенно не работает над собственной защитой.

Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи)

Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) — Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го апреля 2024 года

В настоящее время Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) и Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) и Петчпарухат СитнайокТавиптапонг (Таи), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Каймуккао Вор Чаккравут (Таи) выиграет бой.

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