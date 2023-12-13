Габриэле Пирайно — Массимо Джунта. Прогноз, ставки на матч (18.04.24)

18 апреля в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Габриэле Пирайно , а противостоять в этом поединке будет Массимо Джунта.



Так как Габриэле Пирайно в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Массимо Джунта, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 18 апреля. Но, доказать обратное Габриэле Пирайно все же сможет в 10:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Габриэле Пирайно — Массимо Джунта. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 18 апреля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Габриэле Пирайно — Массимо Джунта вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Габриэле Пирайно и Массимо Джунта не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 10:30 по МСК.

Габриэле Пирайно

В этом сезоне Габриэле Пирайно показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Габриэле Пирайно играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Габриэле Пирайно умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Габриэле Пирайно и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Габриэле Пирайно будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Габриэле Пирайно чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Массимо Джунта

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Массимо Джунта на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Массимо Джунта демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Массимо Джунта имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Массимо Джунта намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Массимо Джунта не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Массимо Джунта будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Массимо Джунта и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Массимо Джунта умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Габриэле Пирайно» — «Массимо Джунта»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Габриэле Пирайно и Массимо Джунта. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Габриэле Пирайно — Массимо Джунта (18 апреля), ставки и коэффициенты

Габриэле Пирайно

На этом турнире именно Габриэле Пирайно может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Габриэле Пирайно отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Габриэле Пирайно еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Габриэле Пирайно не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Массимо Джунта

На этом турнире Массимо Джунта играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Массимо Джунта какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Массимо Джунта уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Массимо Джунта много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Массимо Джунта сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Массимо Джунта не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Габриэле Пирайно — Массимо Джунта Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Габриэле Пирайно и Массимо Джунта, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Габриэле Пирайно и Массимо Джунта играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Габриэле Пирайно, и Массимо Джунта неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Габриэле Пирайно — Массимо Джунта: в ожидании «эйсов»

Габриэле Пирайно и Массимо Джунта которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Габриэле Пирайно имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Массимо Джунта хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Габриэле Пирайно. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Массимо Джунта умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Габриэле Пирайно довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Массимо Джунта вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Габриэле Пирайно.

СЕГОДНЯ МАТЧ Габриэле Пирайно — Массимо Джунта. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Габриэле Пирайно и Массимо Джунта. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Габриэле Пирайно и для Массимо Джунта, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-789332-atenas-de-la-plata-klaridad-prognoz-professionala-18-04-24/