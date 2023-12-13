«Габриэль Алвеш Брага (Бра)» – «Джастин Гонсалес (США)». 20.04.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20 апреля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Габриэль Алвеш Брага (Бра) — Джастин Гонсалес (США). На ринге его участники появятся в 05:40 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Габриэль Алвеш Брага (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 05:40 по московскому времени Габриэль Алвеш Брага (Бра) и Джастин Гонсалес (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20 апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Габриэль Алвеш Брага (Бра) и Джастин Гонсалес (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Габриэль Алвеш Брага (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Габриэль Алвеш Брага (Бра) — Джастин Гонсалес (США):

победа Габриэль Алвеш Брага (Бра) – 1.41, ничья – 55, победа Джастин Гонсалес (США) – 2.947

Прогноз на матч Габриэль Алвеш Брага (Бра) – Джастин Гонсалес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 апреля :

По коэффициенту 1.41 ставить на то, что выиграет Габриэль Алвеш Брага (Бра) не очень выгодно, а вот Джастин Гонсалес (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.947.

История личных встреч

На данный момент Габриэль Алвеш Брага (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Габриэль Алвеш Брага (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Габриэль Алвеш Брага (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Габриэль Алвеш Брага (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Джастин Гонсалес (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джастин Гонсалес (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джастин Гонсалес (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джастин Гонсалес (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джастин Гонсалес (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Габриэль Алвеш Брага (Бра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Габриэль Алвеш Брага (Бра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Габриэль Алвеш Брага (Бра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Габриэль Алвеш Брага (Бра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Габриэль Алвеш Брага (Бра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Габриэль Алвеш Брага (Бра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Джастин Гонсалес (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джастин Гонсалес (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джастин Гонсалес (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джастин Гонсалес (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джастин Гонсалес (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Габриэль Алвеш Брага (Бра) – Джастин Гонсалес (США) 20.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Габриэль Алвеш Брага (Бра) и Джастин Гонсалес (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Габриэль Алвеш Брага (Бра) и Джастин Гонсалес (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Габриэль Алвеш Брага (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джастин Гонсалес (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Габриэль Алвеш Брага (Бра) — Джастин Гонсалес (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джастин Гонсалес (США) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Габриэль Алвеш Брага (Бра) — Джастин Гонсалес (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джастин Гонсалес (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Габриэль Алвеш Брага (Бра)

Свою самую выдающуюся победу Габриэль Алвеш Брага (Бра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Габриэль Алвеш Брага (Бра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Габриэль Алвеш Брага (Бра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Габриэль Алвеш Брага (Бра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Габриэль Алвеш Брага (Бра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Джастин Гонсалес (США)

Прошлый бой Джастин Гонсалес (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Джастин Гонсалес (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Джастин Гонсалес (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Джастин Гонсалес (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Габриэль Алвеш Брага (Бра) — Джастин Гонсалес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 апреля

Спортивные эксперты считают, что Габриэль Алвеш Брага (Бра) сейчас намного сильнее, чем Джастин Гонсалес (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Габриэль Алвеш Брага (Бра) — Джастин Гонсалес (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Габриэль Алвеш Брага (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://evolvegame.ru/cat3-789633-prognoz-na-match-zhabrailovatkacheva-kusi-alzugarayleykina-ot-eksperta-18-04-24/

http://rockaluga.ru/cat0-933555-prognoz-elis-battesti-linda-klimovikova-18-04-2024-stavki-i-koefficienty/