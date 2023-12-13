«Брендан Логнейн (Анг)» – «Педро Карвалью (Пор)». 20.04.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Брендан Логнейн (Анг) проведет 20 апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Педро Карвалью (Пор). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:20 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 20 апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Брендан Логнейн (Анг) — Педро Карвалью (Пор). По Москве начало данного поединка будет в 06:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брендан Логнейн (Анг) — Педро Карвалью (Пор):

победа Брендан Логнейн (Анг) – 1.21, ничья – 65, победа Педро Карвалью (Пор) – 4.495

Прогноз на матч Брендан Логнейн (Анг) – Педро Карвалью (Пор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 апреля :

Из-за того, что все ставят на то, что Брендан Логнейн (Анг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.21. А котировка на то, что Педро Карвалью (Пор) будет сильнее повысилась до 4.495.

История личных встреч

На профессиональном ринге Брендан Логнейн (Анг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Брендан Логнейн (Анг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Брендан Логнейн (Анг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Брендан Логнейн (Анг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Брендан Логнейн (Анг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Педро Карвалью (Пор) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Педро Карвалью (Пор) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Педро Карвалью (Пор) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Педро Карвалью (Пор) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Педро Карвалью (Пор) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Брендан Логнейн (Анг) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Брендан Логнейн (Анг) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Брендан Логнейн (Анг) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Брендан Логнейн (Анг) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Брендан Логнейн (Анг) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Брендан Логнейн (Анг) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Педро Карвалью (Пор) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Педро Карвалью (Пор) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Педро Карвалью (Пор) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Педро Карвалью (Пор) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Педро Карвалью (Пор), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Брендан Логнейн (Анг) – Педро Карвалью (Пор) 20.04.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Брендан Логнейн (Анг) и Педро Карвалью (Пор), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Брендан Логнейн (Анг) и Педро Карвалью (Пор). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Брендан Логнейн (Анг) и Педро Карвалью (Пор) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Брендан Логнейн (Анг) и Педро Карвалью (Пор) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Брендан Логнейн (Анг) — Педро Карвалью (Пор) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Брендан Логнейн (Анг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Брендан Логнейн (Анг) и Педро Карвалью (Пор), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Педро Карвалью (Пор) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Брендан Логнейн (Анг)

Так как Брендан Логнейн (Анг) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Брендан Логнейн (Анг) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Брендан Логнейн (Анг) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Брендан Логнейн (Анг) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Педро Карвалью (Пор)

На данный момент Педро Карвалью (Пор) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Педро Карвалью (Пор) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Педро Карвалью (Пор) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Педро Карвалью (Пор) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Педро Карвалью (Пор) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Брендан Логнейн (Анг) — Педро Карвалью (Пор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 апреля

Несмотря на то, что Брендан Логнейн (Анг) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Педро Карвалью (Пор) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Брендан Логнейн (Анг) — Педро Карвалью (Пор) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Брендан Логнейн (Анг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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