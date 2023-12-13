«Шахзаиб Ринд (Пак)» – «Рана Рудра Пратап Сингх (Инд)». 20.04.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20.04.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Шахзаиб Ринд (Пак) — Рана Рудра Пратап Сингх (Инд). На ринге его участники появятся в 18:40 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Шахзаиб Ринд (Пак) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Шахзаиб Ринд (Пак) — Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) пройдет 20.04.2024, и можно не сомневаться, что в 18:40 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Шахзаиб Ринд (Пак) имеет две победы нокаутом, а Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шахзаиб Ринд (Пак) — Рана Рудра Пратап Сингх (Инд):

победа Шахзаиб Ринд (Пак) – 0, ничья – 0, победа Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) – 0

Прогноз на матч Шахзаиб Ринд (Пак) – Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20.04.2024 :

Букмекерские конторы на бой Шахзаиб Ринд (Пак) — Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Шахзаиб Ринд (Пак) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Шахзаиб Ринд (Пак) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Шахзаиб Ринд (Пак) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Шахзаиб Ринд (Пак) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Шахзаиб Ринд (Пак) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Шахзаиб Ринд (Пак) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Шахзаиб Ринд (Пак) может и не устоять на ногах.

Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Рана Рудра Пратап Сингх (Инд), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) должен быть в хорошей физической форме. Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Шахзаиб Ринд (Пак) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Шахзаиб Ринд (Пак) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Шахзаиб Ринд (Пак) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Шахзаиб Ринд (Пак) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Рана Рудра Пратап Сингх (Инд), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Шахзаиб Ринд (Пак) – Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) 20.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Шахзаиб Ринд (Пак) и Рана Рудра Пратап Сингх (Инд). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Шахзаиб Ринд (Пак) и Рана Рудра Пратап Сингх (Инд). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Шахзаиб Ринд (Пак) и Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Шахзаиб Ринд (Пак) и Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Шахзаиб Ринд (Пак) является очевидным фаворитом, ведь Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Шахзаиб Ринд (Пак) — Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Рана Рудра Пратап Сингх (Инд), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Шахзаиб Ринд (Пак)

Свою самую выдающуюся победу Шахзаиб Ринд (Пак) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Шахзаиб Ринд (Пак) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Шахзаиб Ринд (Пак) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Шахзаиб Ринд (Пак) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Шахзаиб Ринд (Пак) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Рана Рудра Пратап Сингх (Инд)

Уже несколько лет Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Рана Рудра Пратап Сингх (Инд) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Шахзаиб Ринд (Пак) — Рана Рудра Пратап Сингх (Инд). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20.04.2024

В этом поединке Шахзаиб Ринд (Пак) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Рана Рудра Пратап Сингх (Инд), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Шахзаиб Ринд (Пак) будет намного сильнее, чем Рана Рудра Пратап Сингх (Инд), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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