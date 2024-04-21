«Джонатан Канас (США)» – «Маркус Боуз (США)». 21.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джонатан Канас (США) — Маркус Боуз (США) на 21-го апреля 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джонатан Канас (США) и Маркус Боуз (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:45.

В 00:45 по московскому времени Джонатан Канас (США) и Маркус Боуз (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 21-го апреля 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джонатан Канас (США) и Маркус Боуз (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джонатан Канас (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джонатан Канас (США) — Маркус Боуз (США):

победа Джонатан Канас (США) – 0, ничья – 0, победа Маркус Боуз (США) – 0

Прогноз на матч Джонатан Канас (США) – Маркус Боуз (США) Бои, титульный бой, 21-го апреля 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Джонатан Канас (США) — Маркус Боуз (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Джонатан Канас (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джонатан Канас (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джонатан Канас (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джонатан Канас (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джонатан Канас (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джонатан Канас (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джонатан Канас (США) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Маркус Боуз (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Маркус Боуз (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Маркус Боуз (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Маркус Боуз (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Маркус Боуз (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Джонатан Канас (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Джонатан Канас (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Джонатан Канас (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Джонатан Канас (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Маркус Боуз (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Маркус Боуз (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Маркус Боуз (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Маркус Боуз (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Маркус Боуз (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Маркус Боуз (США) должен задуматься о своей обороне.

Джонатан Канас (США) – Маркус Боуз (США) 21.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джонатан Канас (США) и Маркус Боуз (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джонатан Канас (США) и Маркус Боуз (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джонатан Канас (США) и Маркус Боуз (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джонатан Канас (США) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Джонатан Канас (США) в данный момент сильнее, нежели Маркус Боуз (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джонатан Канас (США)

Хотя Джонатан Канас (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Джонатан Канас (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Джонатан Канас (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Джонатан Канас (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Джонатан Канас (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Маркус Боуз (США)

Маркус Боуз (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Маркус Боуз (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Маркус Боуз (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Маркус Боуз (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Маркус Боуз (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Джонатан Канас (США) — Маркус Боуз (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 21-го апреля 2024 года

Спортивные эксперты считают, что Джонатан Канас (США) сейчас намного сильнее, чем Маркус Боуз (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Джонатан Канас (США) легко справится с таким соперником, как Маркус Боуз (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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