Сайтама Альфас 3×3 — Сагамихара 3×3. Прогноз, ставки на матч. Монголия (21.04.24)

21-го апреля 2024 года в 10:25 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Монголия, в котором на своей площадке местный клуб Сайтама Альфас 3×3 примет соперника по национальному первенству Сагамихара 3×3.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Сайтама Альфас 3×3 – Сагамихара 3×3 запланирован только на 21-го апреля 2024 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 10:25 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сайтама Альфас 3×3 — Сагамихара 3×3:

Поединок между баскетбольными клубами Сайтама Альфас 3×3 и Сагамихара 3×3 собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 21-го апреля 2024 года. Ее начало будет в 10:25 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Сайтама Альфас 3×3

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Сайтама Альфас 3×3 переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Сайтама Альфас 3×3 больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Сайтама Альфас 3×3 еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Сагамихара 3×3

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Сагамихара 3×3 потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Сагамихара 3×3 сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Сагамихара 3×3 не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

Болельщики баскетбольного клуба Сайтама Альфас 3×3 собираются 21-го апреля 2024 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Сагамихара 3×3. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 10:25 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Сайтама Альфас 3×3 — Сагамихара 3×3. Прогноз, ставки на матч(21.04.24)

Сайтама Альфас 3×3

Сейчас баскетбольный клуб Сайтама Альфас 3×3 демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сайтама Альфас 3×3 играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Сайтама Альфас 3×3 вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Сагамихара 3×3

После того, как баскетбольный клуб Сагамихара 3×3 проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Сагамихара 3×3 хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Сагамихара 3×3 продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Сайтама Альфас 3×3 — Сагамихара 3×3 Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сайтама Альфас 3×3 — Сагамихара 3×3, который должен пройти 21-го апреля 2024 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 10:25 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сайтама Альфас 3×3 в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сайтама Альфас 3×3 — Сагамихара 3×3: команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Сайтама Альфас 3×3 провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Сайтама Альфас 3×3 показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Сайтама Альфас 3×3 и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Сагамихара 3×3 был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Сагамихара 3×3 выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Сагамихара 3×3 немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сайтама Альфас 3×3 — Сагамихара 3×3. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Сайтама Альфас 3×3 был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Сайтама Альфас 3×3 вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Сайтама Альфас 3×3 практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Сагамихара 3×3 испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Сагамихара 3×3 хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat4-791739-prognoz-na-match-pato-baupu-ot-eksperta-21-04-24/