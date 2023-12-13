Коджаэли БШБ Кагытспор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Турции (21.04.24)

21 апреля в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Турции, в котором на своей площадке местный клуб Коджаэли БШБ Кагытспор примет соперника по национальному первенству Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Коджаэли БШБ Кагытспор и Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор. Оно пройдет 21 апреля, так что можно не сомневаться, что в 15:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коджаэли БШБ Кагытспор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор:

В 15:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Коджаэли БШБ Кагытспор и Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор. Организаторы турнира собираются провести данную игру 21 апреля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Коджаэли БШБ Кагытспор, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Коджаэли БШБ Кагытспор

Пока баскетбольному клубу Коджаэли БШБ Кагытспор никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Коджаэли БШБ Кагытспор показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор

В составе баскетбольного клуба Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Коджаэли БШБ Кагытспор наконец-то возвращаются домой, а 21 апреля им уже необходимо сыграть поединок против БК Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор. На площадке игроки обеих команд появятся в 15:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Коджаэли БШБ Кагытспор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор. Прогноз, ставки на матч(21.04.24)

Коджаэли БШБ Кагытспор

В последние годы Коджаэли БШБ Кагытспор является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Коджаэли БШБ Кагытспор еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Коджаэли БШБ Кагытспор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Коджаэли БШБ Кагытспор после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 21 апреля сыграет матч против БК Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 15:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Коджаэли БШБ Кагытспор также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Коджаэли БШБ Кагытспор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб Коджаэли БШБ Кагытспор играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Коджаэли БШБ Кагытспор уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Коджаэли БШБ Кагытспор хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коджаэли БШБ Кагытспор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Коджаэли БШБ Кагытспор лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Коджаэли БШБ Кагытспор гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Коджаэли БШБ Кагытспор все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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