«Эргинал Себахтин (Бгр)» – «Хасан Маликов (Азе)». 24.04.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 24-го апреля 2024 года должен состояться бой Эргинал Себахтин (Бгр) — Хасан Маликов (Азе), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 16:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Эргинал Себахтин (Бгр) и Хасан Маликов (Азе) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 24-го апреля 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Эргинал Себахтин (Бгр) — Хасан Маликов (Азе). По Москве начало данного поединка будет в 16:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эргинал Себахтин (Бгр) — Хасан Маликов (Азе):

победа Эргинал Себахтин (Бгр) – 0, ничья – 0, победа Хасан Маликов (Азе) – 0

Прогноз на матч Эргинал Себахтин (Бгр) – Хасан Маликов (Азе) Чемпионат Европы, титульный бой, 24-го апреля 2024 года :

Так как Эргинал Себахтин (Бгр) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Хасан Маликов (Азе) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Эргинал Себахтин (Бгр) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Эргинал Себахтин (Бгр) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Эргинал Себахтин (Бгр) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Эргинал Себахтин (Бгр) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Эргинал Себахтин (Бгр) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Эргинал Себахтин (Бгр) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Эргинал Себахтин (Бгр) может и не устоять на ногах.

Хасан Маликов (Азе) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хасан Маликов (Азе) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хасан Маликов (Азе), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хасан Маликов (Азе) должен быть в хорошей физической форме. Хасан Маликов (Азе) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Эргинал Себахтин (Бгр) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эргинал Себахтин (Бгр) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эргинал Себахтин (Бгр) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эргинал Себахтин (Бгр) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эргинал Себахтин (Бгр) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Хасан Маликов (Азе) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Хасан Маликов (Азе) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Хасан Маликов (Азе) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Хасан Маликов (Азе) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эргинал Себахтин (Бгр) – Хасан Маликов (Азе) 24.04.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Эргинал Себахтин (Бгр) и Хасан Маликов (Азе), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Эргинал Себахтин (Бгр) и Хасан Маликов (Азе). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Эргинал Себахтин (Бгр) и Хасан Маликов (Азе) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Эргинал Себахтин (Бгр) и Хасан Маликов (Азе) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Эргинал Себахтин (Бгр) — Хасан Маликов (Азе) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Эргинал Себахтин (Бгр) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Эргинал Себахтин (Бгр) — Хасан Маликов (Азе) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Хасан Маликов (Азе).

Эргинал Себахтин (Бгр)

Несмотря на то, что Эргинал Себахтин (Бгр) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Эргинал Себахтин (Бгр) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Эргинал Себахтин (Бгр) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Эргинал Себахтин (Бгр) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Хасан Маликов (Азе)

Прошлый бой Хасан Маликов (Азе) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Хасан Маликов (Азе) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Хасан Маликов (Азе) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Хасан Маликов (Азе) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Эргинал Себахтин (Бгр) — Хасан Маликов (Азе). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 24-го апреля 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Эргинал Себахтин (Бгр) — Хасан Маликов (Азе) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Эргинал Себахтин (Бгр) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

В этом бою Эргинал Себахтин (Бгр) является очевидным фаворитом, ведь Хасан Маликов (Азе) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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