«Дмитрий Кудряшов (Рос)» – «Леандро Даниэль Робутти (Арг)». 27.04.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 27-го апреля 2024 года должен состояться бой Дмитрий Кудряшов (Рос) — Леандро Даниэль Робутти (Арг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:01 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Дмитрий Кудряшов (Рос) и Леандро Даниэль Робутти (Арг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 27-го апреля 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Дмитрий Кудряшов (Рос) — Леандро Даниэль Робутти (Арг). Это будет продолжаться вплоть до 00:01 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дмитрий Кудряшов (Рос) — Леандро Даниэль Робутти (Арг):

победа Дмитрий Кудряшов (Рос) – 1.04, ничья – 17, победа Леандро Даниэль Робутти (Арг) – 18

Прогноз на матч Дмитрий Кудряшов (Рос) – Леандро Даниэль Робутти (Арг) Бои, титульный бой, 27-го апреля 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Дмитрий Кудряшов (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.04. А котировка на то, что Леандро Даниэль Робутти (Арг) будет сильнее повысилась до 18.

История личных встреч

На данный момент Дмитрий Кудряшов (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Дмитрий Кудряшов (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Дмитрий Кудряшов (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Дмитрий Кудряшов (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Леандро Даниэль Робутти (Арг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Леандро Даниэль Робутти (Арг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Леандро Даниэль Робутти (Арг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Леандро Даниэль Робутти (Арг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Леандро Даниэль Робутти (Арг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Дмитрий Кудряшов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Дмитрий Кудряшов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Дмитрий Кудряшов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Дмитрий Кудряшов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Леандро Даниэль Робутти (Арг) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Леандро Даниэль Робутти (Арг) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Леандро Даниэль Робутти (Арг) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Леандро Даниэль Робутти (Арг) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Леандро Даниэль Робутти (Арг), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Дмитрий Кудряшов (Рос) – Леандро Даниэль Робутти (Арг) 27.04.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Дмитрий Кудряшов (Рос) и Леандро Даниэль Робутти (Арг) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Дмитрий Кудряшов (Рос) и Леандро Даниэль Робутти (Арг) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Дмитрий Кудряшов (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Леандро Даниэль Робутти (Арг) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Дмитрий Кудряшов (Рос) и Леандро Даниэль Робутти (Арг), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Дмитрий Кудряшов (Рос) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Дмитрий Кудряшов (Рос) и Леандро Даниэль Робутти (Арг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Леандро Даниэль Робутти (Арг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Дмитрий Кудряшов (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Дмитрий Кудряшов (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Дмитрий Кудряшов (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Дмитрий Кудряшов (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Дмитрий Кудряшов (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Леандро Даниэль Робутти (Арг)

Уже несколько лет Леандро Даниэль Робутти (Арг) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Леандро Даниэль Робутти (Арг) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Леандро Даниэль Робутти (Арг) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Дмитрий Кудряшов (Рос) — Леандро Даниэль Робутти (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 27-го апреля 2024 года

На титульный бой Дмитрий Кудряшов (Рос) — Леандро Даниэль Робутти (Арг) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Дмитрий Кудряшов (Рос) и Леандро Даниэль Робутти (Арг), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Дмитрий Кудряшов (Рос) выиграет бой.

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