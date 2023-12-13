«Нейт Смит (США)» – «Кристиан Иннастрилла (США)». 27.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Нейт Смит (США) — Кристиан Иннастрилла (США) на 27 апреля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Нейт Смит (США) и Кристиан Иннастрилла (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:00.

Стало известно, что именно 27 апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Нейт Смит (США) — Кристиан Иннастрилла (США). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нейт Смит (США) — Кристиан Иннастрилла (США):

победа Нейт Смит (США) – 0, ничья – 0, победа Кристиан Иннастрилла (США) – 0

Прогноз на матч Нейт Смит (США) – Кристиан Иннастрилла (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27 апреля :

Из-за того, что все ставят на то, что Нейт Смит (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Кристиан Иннастрилла (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Нейт Смит (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Нейт Смит (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Нейт Смит (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Нейт Смит (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Кристиан Иннастрилла (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кристиан Иннастрилла (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кристиан Иннастрилла (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кристиан Иннастрилла (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кристиан Иннастрилла (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Нейт Смит (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Нейт Смит (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Нейт Смит (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Нейт Смит (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Нейт Смит (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Кристиан Иннастрилла (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Кристиан Иннастрилла (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Кристиан Иннастрилла (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Кристиан Иннастрилла (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Нейт Смит (США) – Кристиан Иннастрилла (США) 27.04.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Нейт Смит (США) и Кристиан Иннастрилла (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Нейт Смит (США) и Кристиан Иннастрилла (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Нейт Смит (США) и Кристиан Иннастрилла (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Нейт Смит (США) и Кристиан Иннастрилла (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Нейт Смит (США) и Кристиан Иннастрилла (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Нейт Смит (США) и Кристиан Иннастрилла (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Кристиан Иннастрилла (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Нейт Смит (США)

Как бы Нейт Смит (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Нейт Смит (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Нейт Смит (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Нейт Смит (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Нейт Смит (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Кристиан Иннастрилла (США)

Сейчас Кристиан Иннастрилла (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Кристиан Иннастрилла (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Кристиан Иннастрилла (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Кристиан Иннастрилла (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Кристиан Иннастрилла (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Нейт Смит (США) — Кристиан Иннастрилла (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27 апреля

Так как Нейт Смит (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Кристиан Иннастрилла (США).

Статистика и личные встречи

Нейт Смит (США) сейчас находится на пике формы, так что Кристиан Иннастрилла (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Нейт Смит (США).

http://rockaluga.ru/cat3-936478-prognoz-kristina-mladenovich-polina-kudermetova-25-go-aprelya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat1-794826-prognoz-na-match-kanzas-siti-royals-toronto-blyu-dzheys-25-04-24/