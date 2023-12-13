«Елена Бабичева (Рос)» – «Аслахан Мехмедова (Бгр)». 25.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Елена Бабичева (Рос) — Аслахан Мехмедова (Бгр) на 25 апреля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Елена Бабичева (Рос) и Аслахан Мехмедова (Бгр) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 17:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Елена Бабичева (Рос) — Аслахан Мехмедова (Бгр) пройдет 25 апреля, и можно не сомневаться, что в 17:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Елена Бабичева (Рос) имеет две победы нокаутом, а Аслахан Мехмедова (Бгр) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Елена Бабичева (Рос) — Аслахан Мехмедова (Бгр):

победа Елена Бабичева (Рос) – 0, ничья – 0, победа Аслахан Мехмедова (Бгр) – 0

Прогноз на матч Елена Бабичева (Рос) – Аслахан Мехмедова (Бгр) Чемпионат Европы, титульный бой, 25 апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Елена Бабичева (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Аслахан Мехмедова (Бгр), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Елена Бабичева (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Елена Бабичева (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Елена Бабичева (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Елена Бабичева (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Елена Бабичева (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Аслахан Мехмедова (Бгр) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Аслахан Мехмедова (Бгр) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Аслахан Мехмедова (Бгр), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Аслахан Мехмедова (Бгр) должен быть в хорошей физической форме. Аслахан Мехмедова (Бгр) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Елена Бабичева (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Елена Бабичева (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Елена Бабичева (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Елена Бабичева (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Елена Бабичева (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Елена Бабичева (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Аслахан Мехмедова (Бгр) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Аслахан Мехмедова (Бгр) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Аслахан Мехмедова (Бгр) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Аслахан Мехмедова (Бгр) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Аслахан Мехмедова (Бгр) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Аслахан Мехмедова (Бгр) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Аслахан Мехмедова (Бгр) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Елена Бабичева (Рос) – Аслахан Мехмедова (Бгр) 25.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Елена Бабичева (Рос) и Аслахан Мехмедова (Бгр). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Елена Бабичева (Рос) и Аслахан Мехмедова (Бгр). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Елена Бабичева (Рос) и Аслахан Мехмедова (Бгр) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Елена Бабичева (Рос) и Аслахан Мехмедова (Бгр) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Елена Бабичева (Рос) — Аслахан Мехмедова (Бгр) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Елена Бабичева (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Елена Бабичева (Рос) — Аслахан Мехмедова (Бгр) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Аслахан Мехмедова (Бгр), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Елена Бабичева (Рос)

Так как Елена Бабичева (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Елена Бабичева (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Елена Бабичева (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Елена Бабичева (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Аслахан Мехмедова (Бгр)

Никаких высот Аслахан Мехмедова (Бгр) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Аслахан Мехмедова (Бгр) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Аслахан Мехмедова (Бгр) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Аслахан Мехмедова (Бгр) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Елена Бабичева (Рос) — Аслахан Мехмедова (Бгр). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 25 апреля

Несмотря на то, что Елена Бабичева (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Аслахан Мехмедова (Бгр) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Елена Бабичева (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Аслахан Мехмедова (Бгр) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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