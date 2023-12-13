«Бусеназ Сурменели (Тур)» – «Джессика Триебелова (Свк)». 25.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Бусеназ Сурменели (Тур) — Джессика Триебелова (Свк) на 25-го апреля 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Бусеназ Сурменели (Тур) и Джессика Триебелова (Свк) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 17:10.

Стало известно, что именно 25-го апреля 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Бусеназ Сурменели (Тур) — Джессика Триебелова (Свк). По Москве начало данного поединка будет в 17:10, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бусеназ Сурменели (Тур) — Джессика Триебелова (Свк):

победа Бусеназ Сурменели (Тур) – 0, ничья – 0, победа Джессика Триебелова (Свк) – 0

Прогноз на матч Бусеназ Сурменели (Тур) – Джессика Триебелова (Свк) Чемпионат Европы, титульный бой, 25-го апреля 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Бусеназ Сурменели (Тур) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Джессика Триебелова (Свк) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Бусеназ Сурменели (Тур) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Бусеназ Сурменели (Тур) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Бусеназ Сурменели (Тур) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Бусеназ Сурменели (Тур) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Бусеназ Сурменели (Тур) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Бусеназ Сурменели (Тур) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Джессика Триебелова (Свк) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джессика Триебелова (Свк) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джессика Триебелова (Свк) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джессика Триебелова (Свк) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джессика Триебелова (Свк) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Бусеназ Сурменели (Тур) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Бусеназ Сурменели (Тур) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Бусеназ Сурменели (Тур) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Бусеназ Сурменели (Тур) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Джессика Триебелова (Свк) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джессика Триебелова (Свк) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джессика Триебелова (Свк) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джессика Триебелова (Свк) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джессика Триебелова (Свк) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Бусеназ Сурменели (Тур) – Джессика Триебелова (Свк) 25.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Бусеназ Сурменели (Тур) и Джессика Триебелова (Свк). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Бусеназ Сурменели (Тур) и Джессика Триебелова (Свк) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бусеназ Сурменели (Тур) и Джессика Триебелова (Свк) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Бусеназ Сурменели (Тур) и Джессика Триебелова (Свк) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Бусеназ Сурменели (Тур) и Джессика Триебелова (Свк) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Бусеназ Сурменели (Тур) — Джессика Триебелова (Свк) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Бусеназ Сурменели (Тур) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Бусеназ Сурменели (Тур) в данный момент сильнее, нежели Джессика Триебелова (Свк), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Бусеназ Сурменели (Тур)

Так как Бусеназ Сурменели (Тур) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Бусеназ Сурменели (Тур) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Бусеназ Сурменели (Тур) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Бусеназ Сурменели (Тур) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Джессика Триебелова (Свк)

На данный момент Джессика Триебелова (Свк) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Джессика Триебелова (Свк) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Джессика Триебелова (Свк) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Джессика Триебелова (Свк) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Джессика Триебелова (Свк) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Бусеназ Сурменели (Тур) — Джессика Триебелова (Свк). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 25-го апреля 2024 года

В этом поединке Бусеназ Сурменели (Тур) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Джессика Триебелова (Свк), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Бусеназ Сурменели (Тур) — Джессика Триебелова (Свк) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Бусеназ Сурменели (Тур) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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