«Хантер Азуре (США)» – «Амон Косме (США)». 28.04.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 28.04.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Хантер Азуре (США) — Амон Косме (США). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Хантер Азуре (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 05:00 по московскому времени Хантер Азуре (США) и Амон Косме (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 28.04.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хантер Азуре (США) и Амон Косме (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хантер Азуре (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хантер Азуре (США) — Амон Косме (США):

победа Хантер Азуре (США) – 0, ничья – 0, победа Амон Косме (США) – 0

Прогноз на матч Хантер Азуре (США) – Амон Косме (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28.04.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Хантер Азуре (США) не очень выгодно, а вот Амон Косме (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Хантер Азуре (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Хантер Азуре (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Хантер Азуре (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Хантер Азуре (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Амон Косме (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Амон Косме (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Амон Косме (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Амон Косме (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Амон Косме (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Хантер Азуре (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Хантер Азуре (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Хантер Азуре (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Хантер Азуре (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Хантер Азуре (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Хантер Азуре (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Амон Косме (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Амон Косме (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Амон Косме (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Амон Косме (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Амон Косме (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Хантер Азуре (США) – Амон Косме (США) 28.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Хантер Азуре (США) и Амон Косме (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Хантер Азуре (США) и Амон Косме (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Хантер Азуре (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Амон Косме (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Хантер Азуре (США) — Амон Косме (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Амон Косме (США) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Хантер Азуре (США) — Амон Косме (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Амон Косме (США).

Хантер Азуре (США)

В своей профессиональной карьере Хантер Азуре (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Хантер Азуре (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Хантер Азуре (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Хантер Азуре (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Хантер Азуре (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Амон Косме (США)

Амон Косме (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Амон Косме (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Амон Косме (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Амон Косме (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Амон Косме (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Хантер Азуре (США) — Амон Косме (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28.04.2024

Несмотря на то, что Хантер Азуре (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Амон Косме (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Хантер Азуре (США) — Амон Косме (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Хантер Азуре (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://evolvegame.ru/cat2-795402-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-mitteldoytche-mlp-akademiks-haydelberg-26-04-24/

http://rockaluga.ru/cat4-1064439-tauranga-siti-yunayted-ist-kost-beys-prognoz-professionala-na-futbol-27-04-24/