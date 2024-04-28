«Рами Киван (Блг)» – «Джамбулат Бижамов (Рос)». 28.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Рами Киван (Блг) — Джамбулат Бижамов (Рос) на 28-го апреля 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Рами Киван (Блг) и Джамбулат Бижамов (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:20.

Стало известно, что именно 28-го апреля 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Рами Киван (Блг) — Джамбулат Бижамов (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 19:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рами Киван (Блг) — Джамбулат Бижамов (Рос):

победа Рами Киван (Блг) – 0, ничья – 0, победа Джамбулат Бижамов (Рос) – 0

Прогноз на матч Рами Киван (Блг) – Джамбулат Бижамов (Рос) Чемпионат Европы, титульный бой, 28-го апреля 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Рами Киван (Блг) не очень выгодно, а вот Джамбулат Бижамов (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Рами Киван (Блг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Рами Киван (Блг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Рами Киван (Блг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Рами Киван (Блг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Рами Киван (Блг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Рами Киван (Блг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Рами Киван (Блг) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Джамбулат Бижамов (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джамбулат Бижамов (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джамбулат Бижамов (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джамбулат Бижамов (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джамбулат Бижамов (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Рами Киван (Блг) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Рами Киван (Блг) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Рами Киван (Блг) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Рами Киван (Блг) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Рами Киван (Блг) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Джамбулат Бижамов (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джамбулат Бижамов (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джамбулат Бижамов (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джамбулат Бижамов (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джамбулат Бижамов (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Рами Киван (Блг) – Джамбулат Бижамов (Рос) 28.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Рами Киван (Блг) и Джамбулат Бижамов (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Рами Киван (Блг) и Джамбулат Бижамов (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Рами Киван (Блг) — Джамбулат Бижамов (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джамбулат Бижамов (Рос) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Рами Киван (Блг) в данный момент сильнее, нежели Джамбулат Бижамов (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Рами Киван (Блг)

Несмотря на то, что Рами Киван (Блг) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Рами Киван (Блг) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Рами Киван (Блг) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Рами Киван (Блг) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джамбулат Бижамов (Рос)

Никаких высот Джамбулат Бижамов (Рос) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Джамбулат Бижамов (Рос) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Джамбулат Бижамов (Рос) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Джамбулат Бижамов (Рос) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Рами Киван (Блг) — Джамбулат Бижамов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 28-го апреля 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Рами Киван (Блг) — Джамбулат Бижамов (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Рами Киван (Блг) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Рами Киван (Блг) — Джамбулат Бижамов (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Рами Киван (Блг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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