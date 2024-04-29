«Сора Ямамото (Япо)» – «Ильхом Назимов (Узб)». 29.04.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 29-го апреля 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Сора Ямамото (Япо) — Ильхом Назимов (Узб). На ринге его участники появятся в 15:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Сора Ямамото (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 29-го апреля 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Сора Ямамото (Япо) — Ильхом Назимов (Узб). Это будет продолжаться вплоть до 15:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сора Ямамото (Япо) — Ильхом Назимов (Узб):

победа Сора Ямамото (Япо) – 0, ничья – 0, победа Ильхом Назимов (Узб) – 0

Прогноз на матч Сора Ямамото (Япо) – Ильхом Назимов (Узб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го апреля 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Сора Ямамото (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Ильхом Назимов (Узб), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Сора Ямамото (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Сора Ямамото (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Сора Ямамото (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Сора Ямамото (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Сора Ямамото (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Сора Ямамото (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Ильхом Назимов (Узб) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ильхом Назимов (Узб) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ильхом Назимов (Узб) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ильхом Назимов (Узб) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ильхом Назимов (Узб) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Сора Ямамото (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Сора Ямамото (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Сора Ямамото (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Сора Ямамото (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Сора Ямамото (Япо) валится с ног. К тому же, Сора Ямамото (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Сора Ямамото (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Ильхом Назимов (Узб) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Ильхом Назимов (Узб) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Ильхом Назимов (Узб) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Ильхом Назимов (Узб) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Ильхом Назимов (Узб) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Сора Ямамото (Япо) – Ильхом Назимов (Узб) 29.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Сора Ямамото (Япо) и Ильхом Назимов (Узб). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Сора Ямамото (Япо) и Ильхом Назимов (Узб) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Сора Ямамото (Япо) и Ильхом Назимов (Узб) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Сора Ямамото (Япо) и Ильхом Назимов (Узб) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Сора Ямамото (Япо) и Ильхом Назимов (Узб) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Сора Ямамото (Япо) — Ильхом Назимов (Узб) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Сора Ямамото (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Сора Ямамото (Япо) — Ильхом Назимов (Узб) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ильхом Назимов (Узб).

Сора Ямамото (Япо)

Так как Сора Ямамото (Япо) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Сора Ямамото (Япо) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Сора Ямамото (Япо) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Сора Ямамото (Япо) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Ильхом Назимов (Узб)

Последний раз Ильхом Назимов (Узб) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Ильхом Назимов (Узб) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Ильхом Назимов (Узб) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Ильхом Назимов (Узб) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Ильхом Назимов (Узб)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Ильхом Назимов (Узб) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Сора Ямамото (Япо) — Ильхом Назимов (Узб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го апреля 2024 года

Спортивные эксперты считают, что Сора Ямамото (Япо) сейчас намного сильнее, чем Ильхом Назимов (Узб), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Сора Ямамото (Япо) и Ильхом Назимов (Узб) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://evolvegame.ru/cat4-796549-samara-uniks-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-edinaya-liga-vtb-28-04-24/

http://rockaluga.ru/cat2-1066087-segodnya-match-marumo-gallants-platinum-siti-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-28-04-24/